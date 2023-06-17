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Sağlık Bu araştırma çok konuşulur! Bu belirti varsa Alzheimer riskiniz yüksek
Sağlık

Bu araştırma çok konuşulur! Bu belirti varsa Alzheimer riskiniz yüksek

Yeniakit Publisher
2023-06-17 09:12:00 -
Bu araştırma çok konuşulur! Bu belirti varsa Alzheimer riskiniz yüksek

Yapılan bir araştırmaya göre bağırsak bakterisindeki değişim Alzheimer başlangıcı belirtisi olabilir.

ABD'de araştırmacılar, Alzheimer hastalığının erken evrelerindeki insanların bağırsaklarında, sağlıklı insanlarınkinden farklı bakteri çeşitleri bulunduğunu tespit etti.

Hindustan Times'ın haberine göre, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinden Laboratuvar ve Gen Tıbbı Profesörü Gautam Dantas ve ekibi, Alzheimer başlangıcı tanısı konulan insanların bağırsak bakterisinin sağlıklı kişilerden farklı olduğuna ve bunun Alzheimer'ın erken safhada saptanmasına yardım edebileceğine dikkati çekti.

Araştırma ekibi, araştırmaya konu olan katılımcıların Alzheimer başlangıcında olup olmadığı anlamak için beyin taraması yaptı.

Katılımcıların Alzheimer hastalarının beyninde bulunan "amyloid beta" proteinine ve merkezi sinir sisteminde bulunan "tau" proteinine sahip olup olmadığını tarayan araştırmacılar, 164 katılımcıdan 49'unda bu proteinlerin saptandığına ve Alzheimer başlangıcı olduğuna işaret etti.

Araştırma, aynı beslenme tarzına sahip olmalarına rağmen sağlıklı insanlar ile Alzheimer başlangıcı belirtisi olan kişilerin de farklı bağırsak bakterisi türlerine sahip olduğunu ortaya koydu.
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Profesör Dantas, "Bağırsağın mı beyni etkilediğini, yoksa beynin mi bağırsağı etkilediğini henüz bilmiyoruz." ifadelerini kullanarak, bağırsak mikrobiyomundaki değişimin beyindeki anlamlandırılamayan değişimlerden biri olabileceğini vurguladı.

Araştırma "Science Translational Medicine" dergisinde yayımlandı.

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