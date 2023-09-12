Bu araçlara el konulacak! Ülkeye girişine izin verilmiyor

Avrupa ülkeleri Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladıkları yaptırımın boyutun genişletirken farklı uygulamalara da imza atmaya devam ediyorlar.

Bugün açıklanan yeni yaptırımın boyutu ile ilgili açıklama da ses getirecek türden...

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Sheridan Ferrie, Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında, AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları ve bu konudaki güncel uygulamalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AB'nin şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini kabul ettiğini anımsayan Ferrie, Rusya'yı savaşı finanse etmek için ihtiyaç duyduğu gelirden mahrum bırakmayı amaçladıklarını anlattı.

Rus turistlerin AB ülkelerine girişte arabalarına el konulması durumunun yeni olmadığına dikkati çeken Ferrie, bu yasağın uzun zamandır yürürlükte olduğuna dikkati çekti.

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Mevcut yaptırımların değişmediğine işaret eden Ferrie, "Rusya'dan birçok ürüne ithalat yasağımız var. Bu ürünler yaptırım listemizde yer alıyor. Arabalar ithalat yasağına tabidir ve AB'ye giremezler." dedi.

Ferrie, AB ülkelerindeki gümrük yetkililerinin özellikle otomobil ve değerli eşyalar konusundaki kurallara tam olarak uyması gerektiğine de vurgu yaptı.

AB yaptırımları uyarınca Ruslar, birlik ülkelerine turistik ziyaretlerinde yanlarında otomobil, kozmetik malzeme, bilgisayar, akılı telefon, değerli taş, kürk gibi çeşitli ürünleri getiremiyor. Bu ürünlere AB gümrüklerinde el konuluyor.

AB, şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirmişti.