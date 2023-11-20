Bu araç 50 bin tane üzerinde...Türkiye'den ünlü otomobil markası için yine sipariş aldılar! Kapış kapış satılacak
Otomobil fiyatlardaki artış vatandaşların ilgi odağı halinde olmuşken dev otomotiv markaları Kasım ayı kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. '15 bin satar mı?' dediler yıl bitmeden 31 bini aştı! Türkiye otomotiv piyasasına damga vurdular. Vatandaşlar bu aracı almak için kapılarda sıraya giriyor.
Otomobil fiyatlardaki artış vatandaşların ilgi odağı halinde. Yıl sonuna doğru dev otomotiv markaları Kasım ayı kampanyalarını duyurmaya devam ederken gelen son haber sürücüleri heyecana boğdu. '15 bin satar mı?' dediler yıl bitmeden 31 bini aştı! Türkiye otomotiv piyasasına damga vurdular. Vatandaşlar bu aracı almak için kapılarda sıraya giriyor. İşte Türkiye'de çok satan o otomobil...
Türkiye'de en çok satılan aracın hangisi olduğunu öğrenince oldukça şaşıracaksınız. Bu marka piyasayı domine etti. Chery 15 binlik satış hedefiyle yola çıktığı Türkiye’de yılın sonlanmasına iki ay kala 31 bin adet sattı! Fiyatları görenler bayilere akın ediyor.
İşte Chery Türkiye Satış Rakamları 2023 Kasım!
15 BİN ADET
Ülkemizde birçok otomobil son dönemde yoğun ilgi gördü ancak kimse Chery gibi bir satışı yakalayamadı. Türkiye pazarına geldiğinde yani Mart ayının sonunda 15 bin adetlik bir satış hedefi olan dev marka, satışlarıyla herkesi patlattı.
Chery, Türkiye otomotiv pazarında OMODA 5, Chery Tiggo 7 Pro ve Chery Tiggo 8 Pro modellerini satışa sunuyor. Rakiplerine göre daha uygun fiyatları araçlar sunmaya başarmalarıyla fiyat/performans konusunda ön plana çıkan bir marka oldular.
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31 BİN SATIŞ SAĞLANDI
Bu alanda yakaladıkları başarı onların yılın tamamlanmasına iki ay kala satış hedeflerini ikiye katlayarak 31 bin adet satmalarını sağladı.
Chery modellerinin satış rakamlarına baktığım zaman Tiggo 8 Pro 10.786 adet, OMODA 5 10.277 adet ve Tiggo 7 Pro 9.977 adet sattığı sonucu karşıma çıkıyor. Bu üç modelin toplam satış rakamıyla Chery 31.040 adetlik satış rakamına ulaşmış durumda.
TÜRKİYE'DE YOK SATIYOR
Chery’nin yeni gelecek modelleriyle birlikte Türkiye otomotiv pazarında ayda 50 bin adetin üzerinde satan bir marka olması kimse için sürpriz olmayacak.
Chery Omoda 5 fiyat listesi Kasım 2023
Comfort 1.180.000 TL
Luxury 1.300.000 TL
Excellent 1.400.000 TL
Chery Tiggo 7 Pro fiyat listesi Kasım 2023
Comfort 1.195.100 TL
Luxury 1.350.000 TL
Excellent 1.450.000 TL
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