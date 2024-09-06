Bu anketin sonucu Özgür Özel’in uykularını kaçıracak
Metropoll'ün son yayımladığı ankete göre, Özgür Özel’in CHP adına oldukça endişeleneciği oranlar dikkat çekti. Anker sonuçlarına göre; yerel seçimlerden bu yana CHP ilk kez birinci parti olma özelliğini kaybetti. Oylarını yüzde 4,6 artıran AK Parti sonra birinci parti oldu. İkinci sıradaki CHP'nin oyu ise yüzde 4,2 kayıp yaşayarak 19,3'te kaldı.
Metropoll Araştırma,"Türkiye'nin Nabzı" Ağustos raporunu yayınladı. Rapora göre, 31 Mart'ta sandıktan birinci parti çıkan CHP, yerel seçimlerden sonra ankette ikinci sıraya geriledi.
AK Parti yine zirvede
Ankette AK Parti'nin oylarını yüzde 4,6 artırarak 22,7'ye çıkardığı görüldü. Kararsızların da oyları dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 33'e kadar yükseldi.
CHP’nin oylarında 4,2'lik gerileme
İkinci sıradaki CHP'nin oylarında yüzde 4,2'lik bir erime kaydedildi. CHP'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 19,3, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 28,2 oldu.
Diğer partilerin oy oranları ise, kararsızlar da dağıtıldığında şu şekilde:
DEM: Yüzde 10,1
MHP: Yüzde 7
İYİ Parti: Yüzde 5,3
YRP: Yüzde 5,1
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