  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bu anketin sonucu Özgür Özel’in uykularını kaçıracak
Siyaset

Bu anketin sonucu Özgür Özel’in uykularını kaçıracak

Yeniakit Publisher
2024-09-06 23:10:00 -
Bu anketin sonucu Özgür Özel’in uykularını kaçıracak

Metropoll'ün son yayımladığı ankete göre, Özgür Özel’in CHP adına oldukça endişeleneciği oranlar dikkat çekti. Anker sonuçlarına göre; yerel seçimlerden bu yana CHP ilk kez birinci parti olma özelliğini kaybetti. Oylarını yüzde 4,6 artıran AK Parti sonra birinci parti oldu. İkinci sıradaki CHP'nin oyu ise yüzde 4,2 kayıp yaşayarak 19,3'te kaldı.

Metropoll Araştırma,"Türkiye'nin Nabzı" Ağustos raporunu yayınladı. Rapora göre, 31 Mart'ta sandıktan birinci parti çıkan CHP, yerel seçimlerden sonra ankette ikinci sıraya geriledi.

AK Parti yine zirvede
Ankette AK Parti'nin oylarını yüzde 4,6 artırarak 22,7'ye çıkardığı görüldü. Kararsızların da oyları dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 33'e kadar yükseldi.

CHP’nin oylarında 4,2'lik gerileme
İkinci sıradaki CHP'nin oylarında yüzde 4,2'lik bir erime kaydedildi. CHP'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 19,3, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 28,2 oldu.


Diğer partilerin oy oranları ise, kararsızlar da dağıtıldığında şu şekilde:

DEM: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7

İYİ Parti: Yüzde 5,3

YRP: Yüzde 5,1

Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş
Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş

Gündem

Erken seçim istiyordunuz öyle mi! Son ankette CHP’ye soğuk duş

CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen ankette Ak Parti içinde en beğenilen milletvekili Özlem Zengin
CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen ankette Ak Parti içinde en beğenilen milletvekili Özlem Zengin

Gündem

CHP Genel Merkezi’nde yapıldığı tahmin edilen ankette Ak Parti içinde en beğenilen milletvekili Özlem Zengin

Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası
Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası

Gündem

Partiye yakın anketçi pimi çekti! CHP'yi karıştıracak Mansur Yavaş iddiası

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23