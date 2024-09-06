Bu anketin sonucu Özgür Özel’in uykularını kaçıracak

Metropoll Araştırma,"Türkiye'nin Nabzı" Ağustos raporunu yayınladı. Rapora göre, 31 Mart'ta sandıktan birinci parti çıkan CHP, yerel seçimlerden sonra ankette ikinci sıraya geriledi.

AK Parti yine zirvede

Ankette AK Parti'nin oylarını yüzde 4,6 artırarak 22,7'ye çıkardığı görüldü. Kararsızların da oyları dağıtıldığında AK Parti'nin oyu yüzde 33'e kadar yükseldi.

CHP’nin oylarında 4,2'lik gerileme

İkinci sıradaki CHP'nin oylarında yüzde 4,2'lik bir erime kaydedildi. CHP'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan yüzde 19,3, kararsızlar dağıtıldığında ise yüzde 28,2 oldu.



Diğer partilerin oy oranları ise, kararsızlar da dağıtıldığında şu şekilde:

DEM: Yüzde 10,1

MHP: Yüzde 7

İYİ Parti: Yüzde 5,3

YRP: Yüzde 5,1