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Dünya Bu alçaklara kim 'dur' diyecek? 30 bin Yahudi yerleşimciden Kadir Gecesi’nde Mescid-i Aksa provokasyonu
Dünya

Bu alçaklara kim 'dur' diyecek? 30 bin Yahudi yerleşimciden Kadir Gecesi’nde Mescid-i Aksa provokasyonu

Siyonist kaynaklar, Ramazan ayının 27-28'inci gecesinde 30 bini aşkın Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 18:25:00 -
Bu alçaklara kim 'dur' diyecek? 30 bin Yahudi yerleşimciden Kadir Gecesi’nde Mescid-i Aksa provokasyonu

Siyonist kaynaklar, Ramazan ayının 27-28'inci gecesinde 30 bini aşkın Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyeceğini bildirdi.

İbranice yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre İsrail polisi, Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi beklenen 30 bin Yahudi yerleşimciyi korumak için önlemler almaya başladı.

Bu kapsamda Ramazan'ın 28'inci gecesinde Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya Şam Kapısı'ndan girmesine engel olunacağı bildirildi.

Bölgede bir süredir siyonist yıkım ve tahliye planlarıyla artan gerilimin söz konusu baskınla beraber doruğa çıkmasından endişe ediliyor.

Bölge kaynakları, Yahudi yerleşimcilerin bir süredir söz konusu baskına hazırlandığını ve bu girişimin son yılların en kapsamlı baskını olacağını vurguluyor.

Yahudi yerleşimciler, siyonist işgali altındaki Mescid-i Aksa'da ziyaret ve ibadet kastıyla sık sık toplu baskınlar düzenliyor.

 

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Yorumlar

Ne önemi var

Zamanında Toprak sata sata bu hale geldi Filistin. Bu yahudi şerefsizlere satmayın toprak. Toprakları yoktu parayla Vatanlari oldu.
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neyapalım

yav kardeşim koronoyu bi atlatsaydık.şimdi zulüm yapacaksınız, büsederde mutasyonlu başka birşey olacak.
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