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Bu akşamdan itibaren Balkanlar'dan serin ve yağışlı hava geliyor

Türkiye bu akşamdan itibaren Balkanlar'dan gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek, sıcaklıklar Marmara ve Ege'de 4-8, iç kesimlerde 2-4 derece azalacak.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:23
Bu akşamdan itibaren Balkanlar'dan serin ve yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hafta boyunca Türkiye'nin kuzey ve batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Trakya kesimi, İstanbul geneli ile Çanakkale'nin doğu, Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ KUVVETLİ YAĞIŞ

Kuvvetli yağış sahasının çarşamba günü Marmara Bölgesi'nin doğusuna hareket ederek, yine İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova çevreleriyle Bursa ve Balıkesir'in kuzey ilçelerinde yerel, kuvvetli, gök gürültülü sağanağa sebep olacağı tahmin ediliyor.

Yağışlı sistemin, perşembe gününden itibaren kuvvetini azaltarak gelecek hafta sonu da dahil Marmara ve Karadeniz bölgelerinde etkili olması öngörülüyor. 

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SEL UYARISI

İstanbul'da bu gece yarısından sonra başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak akşama kadar yerel olarak kuvvetli (10-30 kilogram/metrekare) olması bekleniyor. Yağışlı hava kütlesinin yarın gece saatlerinden sonra İstanbul'da tekrar etkili olarak çarşamba günü kuvvetli (15-35 kg/metrekare) yağışa yol açacağı tahmin ediliyor.

Ankara'da yağışlı havanın perşembe gününe kadar kuzey ve batı ilçelerinde, o günden itibaren ise il genelinde kısa süreli ve yerel gök gürültülü yağış geçişlerine neden olacağı öngörülüyor.

Açıklamada, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağın ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgara neden olabileceği belirtilerek, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. 

SICAKLIKLAR AZALACAK

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarın Marmara ve Ege bölgelerinde 4-8, çarşamba günü iç kesimlerde 2-4 derece azalarak mevsim normalleri civarına, batı bölgelerde yer yer normallerin altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor.

Rüzgarın yarın İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ve batısında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:23
  1. Yalova
  2. Sakarya
  3. Kocaeli
  4. İstanbul
  5. Çanakkale
  6. Bursa
  7. Balıkesir
  8. Ankara
  9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  10. türkiye
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