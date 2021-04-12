Bu akşam iftar menüsü| Ramazan sahur günün menüsü
Bugün ne pişirsem? Mübarek ramazan ayında doyurucu sofralar hazırlamak isteyenler örnek menüleri merak ediyor. Peki, iftara ne pişirsem? Örnek sahur menüsü
Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. Hanımların pek çoğu şimdiden sahur ve iftar menülerini şekillendirmek istiyor. Peki, bugün ne pişirsem?
Ramazan sahur günün menüsü
Uzmanlar sahurda kızartmalardan, hamur işlerinden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Bunun için hem hafif hem de doyurucu bir sofra hazırlayabilirsiniz. Sahurda yumurta, peynir, yeşilliklerin yer aldığı bir masa hazırlamanız mümkün. Çorba, tam buğday ekmeğine tost, bol yeşillikli ve haşlanmış yumurtalı bir salata ile sahuru tamamlayabilirsiniz. Ayrıca sahurda ceviz, fındık ya da badem yemeyi ihmal etmeyin.
Bu akşam iftar menüsü
Uzun süreli açlığın ardından hızla yemek yemek son derece zararlı. İftar sofralarında ölçülü olmaya dikkat etmeniz hem sağlınız hem de göbek bölgenizdeki oluşabilecek yağlanma soruna karşı son derece önemli. Orucun hurma ile açılması ardından bir kase çorba içildikten sonra 15-20 dakika kadar yemeğe ara verilmesi öneriliyor. İftardan 2 saat sonra ise meyve ya da sütlü bir tatlı tüketebilirsiniz. Ayrıca iftar ve sahur arasında mutlaka 2,5 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz.
Örnek iftar menüsü:
Mevsim salata
Örnek sahur menüsü:
Yoğurt çorbası
Tam buğday ekmeğine tost
Yeşil salata
1 adet haşlanmış yumurta