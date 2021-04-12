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Kadın - Aile Bu akşam iftar menüsü| Ramazan sahur günün menüsü
Kadın - Aile

Bu akşam iftar menüsü| Ramazan sahur günün menüsü

Bugün ne pişirsem? Mübarek ramazan ayında doyurucu sofralar hazırlamak isteyenler örnek menüleri merak ediyor. Peki, iftara ne pişirsem? Örnek sahur menüsü

Yeniakit Publisher
2021-04-12 00:55:00 -
Bu akşam iftar menüsü| Ramazan sahur günün menüsü

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlıyor. Hanımların pek çoğu şimdiden sahur ve iftar menülerini şekillendirmek istiyor. Peki, bugün ne pişirsem?

Ramazan sahur günün menüsü

Uzmanlar sahurda kızartmalardan, hamur işlerinden uzak durulması gerektiğini belirtiyor. Bunun için hem hafif hem de doyurucu bir sofra hazırlayabilirsiniz. Sahurda yumurta, peynir, yeşilliklerin yer aldığı bir masa hazırlamanız mümkün. Çorba, tam buğday ekmeğine tost, bol yeşillikli ve haşlanmış yumurtalı bir salata ile sahuru tamamlayabilirsiniz. Ayrıca sahurda ceviz, fındık ya da badem yemeyi ihmal etmeyin.

Bu akşam iftar menüsü

Uzun süreli açlığın ardından hızla yemek yemek son derece zararlı. İftar sofralarında ölçülü olmaya dikkat etmeniz hem sağlınız hem de göbek bölgenizdeki oluşabilecek yağlanma soruna karşı son derece önemli. Orucun hurma ile açılması ardından bir kase çorba içildikten sonra 15-20 dakika kadar yemeğe ara verilmesi öneriliyor. İftardan 2 saat sonra ise meyve ya da sütlü bir tatlı tüketebilirsiniz. Ayrıca iftar ve sahur arasında mutlaka 2,5 litre su tüketmeye özen göstermelisiniz.

Örnek iftar menüsü:

Mercimek çorbası

Tekirdağ köfte

Şehriyeli pirinç pilavı

Mevsim salata

Kereviz salatası

Örnek sahur menüsü:

Yoğurt çorbası

Tam buğday ekmeğine tost

Yeşil salata

1 adet haşlanmış yumurta 

Ramazan sofralarının yıldızı: Revani
Ramazan sofralarının yıldızı: Revani

Oruç

Ramazan sofralarının yıldızı: Revani

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