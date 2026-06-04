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Spor
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İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...

Icardi'nin geleceği Galatasaray'da merakla bekleniyor...

#1
Foto - İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...

Corriere dello Sport, Juventus'un hücum hattına yapacağı 2-3 takviye için belirlediği geniş forvet listesini açıkladı. Siyah-beyazlıların listesinde Galatasaraylı Mauro Icardi ile birlikte Kolo Muani ve Alexander Sørloth gibi dünya yıldızları yer alıyor.

#2
Foto - İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...

Corriere dello Sport'un bugünkü manşetlerine taşıdığı habere göre, Serie A devi Juventus, önümüzdeki transfer döneminde hücum hattını tamamen yenilemek için kolları sıvadı. Torino ekibinin geniş listesinde öne çıkan en çarpıcı isim ise Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi oldu.

#3
Foto - İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...

Galatasaray ile sözleşmesinin son dönemine yaklaşan ve İtalya futbolunu çok iyi bilen Arjantinli golcü için Juventus'un bir nabız yoklaması yaptığı belirtildi. Spalletti'nin ara transfer döneminde de değerlendirdiği ancak somut bir teklife dönüşmeyen bu hamle, yaz dönemi için yeniden masada.

#4
Foto - İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...

Paris Saint-Germain ve kiralık formüllerle adı anılan Kolo Muani, Juve'nin en güçlü hedefleri arasında yer almaya devam ediyor. PSG'nin bir diğer golcüsü Gonçalo Ramos da İtalyanların radarında.

#5
Foto - İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...

Atletico Madrid forması giyen eski Aziz Yıldırım'ın gözdesi Alexander Sörloth da, listeyi zenginleştiren isimlerden biri. Genç yetenek havuzundan listeye dahil edilen alternatif isimler arasında Gonzalo Garcia da dikkat çekiyor.

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