İtalyanlar işi ciddiye alıyor: Sörloth'un rakibi Icardi! Kolo Muani de listede... Gözünü ona dikti...

Galatasaray ile sözleşmesinin son dönemine yaklaşan ve İtalya futbolunu çok iyi bilen Arjantinli golcü için Juventus'un bir nabız yoklaması yaptığı belirtildi. Spalletti'nin ara transfer döneminde de değerlendirdiği ancak somut bir teklife dönüşmeyen bu hamle, yaz dönemi için yeniden masada.