HÜDA PAR’dan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini hızlandıracak adım! Kanun teklifi Meclis'e sunuldu!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Mersin Milletvekili Faruk Dinç ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı'nın imzasıyla TBMM Başkanlığına kanun teklifi verildi. Hazırlanan teklifle, silah bırakan ve fesih kararı alan terör örgütlerinin tasfiye sürecinin gerçekçi ve denetlenebilir bir şekilde hukuki çerçeveye oturtulması hedefleniyor.

TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN HUKUKİ ZEMİN OLUŞTURULMALI

Kanun teklifinin genel gerekçesinde, hukuk düzeninin en önemli işlevlerinden birinin toplumsal huzuru, barışı ve güvenliği sağlamak olduğu vurgulandı. Terör ve şiddetin Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkartılması amacıyla başlatılan sürecin hedefine ulaşması için uygun bir hukuki zeminin oluşturulmasının zorunlu olduğu belirtildi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN ÇATIŞMA ORTAMININ SONA ERDİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR”

Söz konusu gerekçede, "Sürecin ilk aşaması olarak silahsızlanma ve terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi; silahların susmasını, şiddet ve çatışma ortamının sona erdirilmesini gerektirmektedir." İfadelerine yer verildi. Bu amaçla terör örgütlerinin tasfiyesini ve feshini kolaylaştıracak yasal düzenlemelerin, sürecin başarısında önemli bir etkisi olacağının altı çizildi.

FESHEDİLEN VE MÜNFESİH SAYILAN TERÖR ÖRGÜTÜ TANIMI GETİRİLECEK

Kanun teklifi, yalnızca fesih kararı alarak silah bırakan örgütleri değil fiilen dağılmış yapıları da kapsama alarak toplumsal barışı daha geniş bir zemine yaymayı hedefliyor. Bu bağlamda; fesih kararı alarak silah bıraktığı, cebir ve şiddet yöntemini terk ettiği tespit ve ilan edilen yapılar, “feshedilen terör örgütü” olarak tanımlanacak. Fesih kararı almamış olsa bile; kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 10 yıldır terör eylemlerine başvurmadığı veya üye sayısı ile örgütsel teşkilatlanması bakımından eylem kabiliyetini yitirdiği tespit edilen yapılar ise “Münfesih sayılan terör örgütü” olarak tanımlanacak. Düzenlemenin arızi bir duruma veya belli bir kesime yönelik olmadığı; eşitlikçi ve hakkaniyeti esas alan genel bir çerçeve çizdiği özellikle belirtildi.

'GÖZLEM VE TESPİT KURULU' 1 YIL SÜREYLE GÖREV YAPACAK

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak olan "Gözlem ve Tespit Kurulu", Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanacak. Kurulda, İçişleri, Dışişleri, Adalet ve Milli Savunma Bakanlıklarının belirlediği Bakan Yardımcıları ile Milli İstihbarat Teşkilatının belirlediği Başkan Yardımcısı yer alacak. Kurul, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl süreyle görev yapacak. İhtiyaç duyulması halinde Cumhurbaşkanı bu süreyi altışar aylık dilimler halinde uzatabilecek. Kurulun hazırladığı olumlu raporlar, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüp tavsiye kararı alındıktan sonra Cumhurbaşkanının onayıyla ilan edilecek.

SORUŞTURMALAR DURACAK, İNFAZLARDA CİDDİ İNDİRİMLERE GİDİLECEK

Teklif, terör eylemlerine bizzat iştirak etmemiş örgüt üyeleri, yöneticileri ve propagandacıları hakkında açılan soruşturma ve kovuşturmaların durdurulmasını öngörüyor. Bu kişilere 3 yıl süreyle denetimli serbestlik uygulanacak. Kapsam dışındaki terör suçlarından ceza alan mensuplar için ise kanunun amacına uygun bir "helalleşme" adımı olarak ciddi infaz indirimleri getiriliyor. Kanundan sonra teslim olanlar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarında cezaevinde geçirilecek süre 10 yıla, müebbet hapis cezalarında 7 yıla düşürülecek; diğer süreli hapis cezalarının ise üçte biri infaz edilecek. Hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan veya yargılaması sürenler için ağırlaştırılmış müebbet cezalarında infaz süresi 15 yıl, müebbet hapislerde 10 yıl olarak uygulanacak; diğer süreli hapis cezalarının ise yarısı infaz edilecek. Tüm bu indirimlerle birlikte, belirlenecek ceza infaz kurumlarında geçirilmiş süre her halükarda 20 yılı geçemeyecek. Bu gruptakiler 5 yıl süreyle denetimli serbestliğe tabi tutulacak.

DENETİMİ İHLAL EDENLER İÇİN İNFAZ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDECEK

Toplum güvenliğini teminat altına almak amacıyla denetimli serbestlik kuralları da sıkı tutuldu. 3 veya 5 yıllık denetim süresi içinde, temel şekli itibarıyla cezasının üst sınırı 5 yıldan fazla olan kasıtlı bir suç işleyenlerin; durma kararı verilen soruşturma ve kovuşturmalarına kaldığı yerden devam edilecek. İnfazı durdurulan cezalarının infazına yeniden başlanacak. Bu kişiler hiçbir şekilde koşullu salıverilme hükümlerinden faydalanamayacak.

KANUN TEKLİFİ, SÜRECİN BAŞARISI İÇİN “İLK ADIM” NİTELİĞİNDE

İhdas edilen bu kanun teklifi ile terör örgütlerinin tasfiye süreçlerinin sürüncemede kalmadan sonuçlandırılması hedefleniyor. Kanun teklifinin Genel Gerekçe kısmının son bölümünde, “Uzun yıllara sâri, değişik nedenleri ve boyutları olan kangren haline gelmiş sorunların çözülmesi amacıyla başlatılan sürecin başarısı için “ilk adım” niteliğindeki hukuki düzenlemeler içeren bu kanun teklifinin sonraki aşamalarda kardeşlik hukukunun tesisi ve geliştirilmesi için de başlangıç olacağı muhakkaktır.” ifadelerine yer verildi.