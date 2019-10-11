Tekirdağ köfte nasıl yapılır? Tekirdağ köfte tarifi Tekirdağ köfteye kim 'hayır' diyebilir ki! Ailenizin parmaklarını yiyeceği şahane köfteler hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte Tekirdağ köfte tarifi...

Tekirdağ köfteye kim 'hayır' diyebilir ki! Ailenizin parmaklarını yiyeceği şahane köfteler hazırlamak istiyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte Tekirdağ köfte tarifi... Tekirdağ köfte tarifi Malzemeler: 1 kilo yağlı kıyma

1 adet soğan

2-3 diş sarımsak

2 dilim ekmek

1 kahve fincanı irmik

1 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber Öncelikle iki dilim ekmeği ıslatın. Ardından derin bir karıştırma kabının içerisine kıyma, baharat ve ekmekleri alıp yoğurun. 5-6 dakika yoğurma işleminin ardından rende soğan ve sarımsağı ekleyin. Tekrar yoğurun. Yumurta, irmik ve karbonatı ekleyip 10 dakika kadar kıymayı yoğurun. Ardından streç film ile kıymanın üzerini sarın ve buzdolabına kaldırın. Köftenin bir gece en az 8 saat dinlendirilmesi gerekiyor. Ertesi gün köfteye uzun ince şekiller vererek kızartabilirsiniz. Afiyet olsun.

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