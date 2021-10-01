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Gündem Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek? İrem Derici sahneye eşcinsel sapıkların renklerinden oluşan paçavra ile çıktı!
Gündem

Bu ahlaksızlığa kim dur diyecek? İrem Derici sahneye eşcinsel sapıkların renklerinden oluşan paçavra ile çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda konser veren İrem Derici, sahneye eşcinsel sapkınların renklerinden oluşan paçavrayı taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 20:05:00 - 2021-10-01 20:10:00

 Yeniakit.com.tr 

İrem Derici önceki akşam İstanbul Harbiye'de konser verdi. Üzerindeki yarı çıplak kıyafetle tepkileri üzerinde çeken Derici, sahneye eşcinsel sapkınların renklerinden oluşan bir paçavra çıkarttı.

Konsere başlamadan önce mekana giriş yaparken, "Hazır mıyız arkadaşlar akşam ortalığın a.ına koymaya" diyen Derici, sahnede erkeklerle yaptığı dansla da ahlak seviyesini gözler önüne sermişti.

İrem Derici, geçtiğimiz yıl eşcinsel sapıkların GZone'a adlı dergisine konuşmuş ve "Ben de kendimi LGBTİ bireyi olarak görüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Mustafa kaya

AKİT BEN SENİ ANLAYAMIYORUM.BUNA KİM DUR DIYECEK DİYORSUN. BASİNDA DİNDAR İKTİDAR VAR DURDURMUYORLAR.  
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