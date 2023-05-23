Bu ağrıdan kurtulmak mümkün!

Algoloji Uzmanı Dr. Tural Bayramov, genelde düşme, normal doğum sonrası, sert zeminde uzun süre oturma, bisiklet binme gibi nedenlere bağlı ortaya çıkan kuyruk sokumu ağrısının tedavisinde girişimsel yöntemlerle başarılı sonuçlar alındığını söyledi. Uzm. Dr. Bayramov, “Tedaviye dirençli ağrılarda kuyruk sokumu bölgesine bazı ilaçların enjeksiyonu, sinir ve sinir ağı blokajları uyguladığımız girişimsel yöntemlerdir ve etkilerini görmekteyiz” dedi.

Kent Hastanesi Algoloji (ağrı tedavisi) Uzm. Dr. Bayramov, erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülen, “koksigodini” olarak da bilinen kuyruk sokumu ağrısının nedenleri ve tedavisi konusunda bilgi verdi. Bayramov, kuyruk sokumunun (koksiks) vücudun küçük ama önemli bir bölgesi olduğunu belirtti. Bayramov, kuyruk sokumunun otururken vücudun ağırlığını desteklemede önemli bir rol oynadığını ve aynı zamanda birçok önemli kas ve bağ için bir bağlantı noktası olduğunu kaydederek şöyle konuştu:

“Koksiks yaralandığında veya hasar gördüğünde, kişinin yaşam kalitesini etkileyebilecek önemli ağrı ve rahatsızlığa neden olabilir. Kuyruk sokumu travması veya yaralanması, başta kalça üzerine düşme sonucu görülür. Düşmenin yanı sıra normal doğumda kuyruk kemiğinin travma alması sonucu kadınlarda bu bölgede ağrı görülebilir. Bisiklete binme veya ata binme gibi aktivitelerden kaynaklanan kuyruk sokumunda tekrarlayan zorlanma veya zamanla koksikste kireçlenmeye bağlı değişiklikler dahil olmak üzere koksigodinin birkaç olası nedeni vardır. Koksigodini semptomları kuyruk kemiği bölgesinde ağrı ve hassasiyet, oturma veya hareket etme ile ağrı ve bağırsak hareketleri sırasında rahatsızlık içerebilir. Elbette ki kuyruk sokumu ağrısının belirti ve şiddeti kişiden kişiye değişir.”

Kuyruk sokumu ağrısı nasıl tedavi edilir

Kuyruk sokumu ağrısı için çeşitli tedavi seçenekleri olduğunu söyleyen Dr. Bayramov, başlangıçta, semptomları yönetmek için dinlenme, buz ve reçetesiz satılan ağrı kesici ilaçlar gibi konservatif tedavilerin önerilebildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Fizik tedavi ve egzersizler de ağrıyı azaltmada ve hastanın hareket etmesini iyileştirmede yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, biz algoloji uzmanları daha invazif tedaviler önerebiliyoruz. Örneğin, koksiks bölgesine bazı ilaçların enjeksiyonu, ağrı ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Sinir ve sinir ağı blokajları (sinir lifleri zedelenmeden, ağrıya sebep olan sinirin bloke edilerek hissizleştirilmesi) tedaviye dirençli ağrılarda kullandığımız diğer girişimsel tedavi yöntemleridir ve etkilerini görmekteyiz. Sinir blokajı çok ince ve küçük iğneler yardımıyla yapılır. Kuyruk sokumu ağrısının tedavisinde nadir durumlarda, cerrahi müdahale gerekebilir.”

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