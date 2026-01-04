Bu adanın dünyada eşi benzeri yok! Her 6 ayda bir başka ülkenin oluyor

  • İSTANBUL
Giriş Tarihi:
Dünya üzerinde eşi benzeri olmayan bir diplomatik gelenek yüzyıllardır devam ediyor. Haritada küçücük bir nokta gibi görünen 200 metre uzunluğundaki Pheasant adası, takvimler 1 Şubat'ı gösterdiğinde İspanya'nın, 1 Ağustos'u gösterdiğinde ise Fransa'nın oluyor.

İspanya ile Fransa arasındaki sınırı belirleyen Bidasoa Nehri'nin tam ortasında yer alan Pheasant Adası, tamamıyla ne İspanya'ya ne de Fransa'ya ait. 1659 yılında imzalanan Pireneler Antlaşması'ndan bu yana bu küçük kara parçası, dünyadaki tek "değişken egemenlikli" toprak parçası olma özelliğini koruyor.

Ada; 1 Şubat-31 Temmuz tarihleri arasında resmi olarak İspanya'nın yönetiminde kalıyor. 1 Ağustos-31 Ocak tarihleri arasında ise Fransa'nın bir parçası haline geliyor.

Her 6 ayda bir iki ülkenin yerel yetkilileri ve donanma temsilcileri adada bir araya geliyor. Küçük ama resmi bir törenle bayraklar değişiyor, imzalar atılıyor. Pheasant Adası'nın en ilginç özelliklerinden biri de bu kadar ünlü olmasına rağmen ziyaretçi kabul etmemesi. Sadece 200 metre uzunluğundaki adaya, ekolojik dengeyi korumak ve diplomatik statüsünü muhafaza etmek amacıyla sivillerin girmesi yasak. Adayı sadece nehrin iki yakasındaki İrun ve Hendaye kasabalarından izlemek mümkün

