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Sosyal Medya Bu adamın 550 çocuğu var: Baba olması yasaklandı
Sosyal Medya

Bu adamın 550 çocuğu var: Baba olması yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-03 13:01:00 - 2024-02-03 13:39:07
Bu adamın 550 çocuğu var: Baba olması yasaklandı

Jacob Meijer isimli Hollandalı müzisyenin 500'den fazla çocuğun biyolojik babası olduğu düşünülüyor. Hollanda'da yaşayan bu adamın çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı.

Hollanda’da dünyaya gelen Jacob Meijer isimli bir adam 2007 yılından bu yana sperm bankalarına bağışta bulunuyor. Daily Mail'de yer alan habere göre; Jonathan Jacob Meijer'in çocukları dünyanın her yerinde yer aldığı düşünülüyor. Yaklaşık 375'i Hollanda'da , 80'i Almanya'da , 35'i Belçika'da, dördü Arjantin'de ve ikisi Avustralya'da yaşıyor

 

2007 yılında, 42 yaşındaki Meijer'in 11 klinikte ve Cryos sperm bankasına sperm donörü olarak kaydolmasıyla başladı. Ayrıca çocuk sahibi olmak isteyen ancak çocuk sahibi olamayan kadınlar ve çiftler için Facebook gruplarına katıldı.

Meijer’in, sayıları 500 ila 600 arasında değişen yüzlerce çocuğun biyolojik babası olduğu düşünülüyor. Oysa Hollanda’da bir kişinin 25’ten fazla sayıda çocuk sahibi olması yasa dışı. Bununa birlikte sperm donörlerinin en fazla 12 kadını hamile bırakmasına izin veriliyor. Jonathan Jacob Meijer'in çocukları dünyanın her yerine dağıldığı düşünülüyor. Yaklaşık 375'i Hollanda'da, 80'i Almanya'da , 35'i Belçika'da, dördü Arjantin'de ve ikisi Avustralya'da yaşıyor.

Jacob Meijer, sperm bankalarına yanlış beyanda bulunduğu gerekçesiyle dava edildi. En az 550 kişinin biyolojik babası olduğu düşünülen Jacob Meijer’in çocuk sahibi olması devlet tarafından yasaklandı. Hollandalı müzisyen çeşitli kuruluşlara sperm bağışlamaya devam etmesi halinde yüklü bir para cezası ile karşı karşıya kalacak. Ancak Avrupa basınında çıkan bazı haberlere göre Meijer sosyal medya üzerinden, kendi tabiri ile “çocuk sahibi olmak isteyen kadınlara yardımcı olmayı” sürdürüyor.
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