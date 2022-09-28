Bu adam kendini ne sanıyor! Ersan Şen, adaylığını ilan etti

Türkiye 2023 seçimlerine doğru yol alırken, her konuda ahkam kesmeyi kendisine vazife edinen Prof. Dr. Ersan Şen de baklayı ağzından çıkardı. Şen, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de katıldığı canlı yayında "Hiç bir şeyden çekinmem" diyerek cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Şen, şu ana kadar resmi teklif almadığını belirterek "Halk bizi o yere götürürse giderim. Daha iyisini de yaparım" diyerek kendisini fasulye gibi nimetten saydığını gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu'na isim vermeden imalı bir gönderme de yapan Şen, "Kaybederse ülkeyi terk eder" dedi.