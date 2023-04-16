Bu adam Galatasaray'ın kalbini sökecek! Müthiş hamle...

Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kayserispor karşısında adeta şov yapan Galatasaray, sahadan 6-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılarda Mauro Icardi; attığı 3 golle yıldızlaşırken, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo fileleri sarsan diğer isimler olarak öne çıktı. Hollanda devi Ajax'ın yetkililerinin Nef Stadyumu'nda oynanan maçı yakından takip ettiği öğrenildi.

Sürpriz sonradan ortaya çıktı! Kayserispor maçında şov yapan Galatasaray'ın yıldızlarını stadyumda izlemişler! İki isim için transfer planı...

Galatasaray ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı - kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Mauro Icardi (3), Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo kaydetti.

Kayserispor maçında şov yapan Galatasaray için sürpriz bir gelişme ortaya çıktı. Eredivisie ekibi Ajax'ın gözlemcisi Klaas-Jan Huntelaar, sarı - kırmızılıların Kayserispor'a karşı oynadığı maçta Nef Stadyumu'nda yer aldı.

Fanatik'in haberine göre Hollanda devinin yetkilisi, başta Kerem Aktürkoğlu olmak üzere oyuncular hakkında bol bol not aldı. Huntelaar'ın hayran kaldığı iki ismin Kerem Aktürkoğlu ile Sacha Boey olduğu kaydedildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kerem Aktürkoğlu'nun Icardi'ye asisti ve frikikten attığı harika golü dikkat çeken Aktürkğlu'nun maç içi performansı detaylı olarak not alındı.

Sacha Boey'in ise birebirlerdeki başarısı ve hücuma verdiği katkı göze çarptı.

Galatasaray'ın iki futbolcu için toplamda bonuslarla birlikte 50 milyon euroluk bir beklentisinin olduğu ifade edildi.

Öte yandan Ajax'ın sezon sonunda iki yıldız için Galatasaray ile masaya oturma kararı aldığı belirtildi.