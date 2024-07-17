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Medya “Bu adam dengesiz bir megaloman! Egosu büsbütün kabarmış”
Medya

“Bu adam dengesiz bir megaloman! Egosu büsbütün kabarmış”

Yeniakit Publisher
2024-07-17 15:55:00 -
"Bu adam dengesiz bir megaloman! Egosu büsbütün kabarmış"

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Trump'ın megaloman kişiliğini ve popülist politikalarını ele aldı. Akyol, Trump'ın geçmişte yaptığı küstahça açıklamaları ve tartışmalı kararlarını hatırlatarak, egosunun büsbütün kabardığını vurguladı. Özellikle, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve Avrupa seyahatlerinde yaşadığı kavgalar, Akyol'un yazısında önemli yer tuttu. Akyol, özetle şunları kaydetti:

Karar gazetesi yazarı Taha Akyol, Trump'ın megaloman kişiliğini ve popülist politikalarını ele aldı. Akyol, Trump'ın geçmişte yaptığı küstahça açıklamaları ve tartışmalı kararlarını hatırlatarak, egosunun büsbütün kabardığını vurguladı. Özellikle, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesi ve Avrupa seyahatlerinde yaşadığı kavgalar, Akyol'un yazısında önemli yer tuttu. Akyol, özetle şunları kaydetti:

"Trump dengesiz bir megalomandır. Hatırlıyorsunuz değil mi? Bir defa Rahip Brunson için, bir defa da Suriye’de çizdiği çizgiyi Türkiye’nin aşmaması için “ekonominizi mahvederim” diye küstahça açıklamalar yapmıştı.

‘Ekonominiz zarar görür falan’ değil, “mahvederim” sözündeki “ben” vurgusu!.. Trump 7 Ekim 2019 günlü aynı mesajında megaloman kişiliğini ifşa eden bir laf daha söylüyordu: “Benim büyük ve emsalsiz bilgeliğim…” (My great and unmatched wisdom)

Pupülist Trump’a göre, Amerika hep ‘halk düşmanı elitler’ tarafından yönetilmişti, kendisi ilk defa “halk adamı” bir başkandı ve “Amerika’yı Tekrar Büyük” yapacaktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Büyük Amerika”nın başına gelmiş bir “Büyük Adam”dı ve hiçbir ABD başkanının yapmadığını yapmıştı: BM kararlarına aykırı olarak Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmişti! (6 Aralık 2017)

Temmuz ve Ağustos 2018’deki Avrupa seyahatinde herkesle kavga etmişti, yatırımcı Marc Faber’ın “Trump dış politikada diplomasi yürütmüyor. Züccaciye dükkanındaki fil gibi davranıyor” demesi doğru tespitti. (18 Ağustos 2018)

Filistin’e yardımı kesen ABD Başkanı da bu adamdı.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders’a göre, “Trump’ın başkan seçilmesini Tanrı istedi” idi! (31 Ocak 1919)

Trump’ın, elindeki İncil’i havaya kaldırarak kilise önünde TV’lere verdiği poz, hatırlardadır.

Şimdi, önündeki engelleri aşan ve son olarak bir manyağın suikast teşebbüsünü atlatan, bir “kahraman” edasıyla, egosu büsbütün kabarmış olarak iktidara gelecek gibi gözüküyor."

 

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