Bu adam bir makina!

Manchester United'a 12 yıl sonra dönen Cristiano Ronaldo ilk maçında gollerle tanıştı. 36 yaşındaki yıldız, Newcastle ağlarına iki gol bıraktı.

Juventus'tan Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo, Newcastle karşısında iki gol buldu. Portekizli yıldız, 4. haftadaki Newcastle maçının 45+2. dakikasında golle tanıştı. Mason Greenwood'un kaleciden dönen şutunu boş kaleye yuvarlayan Ronaldo, Old Trafford'a golle döndü.

12 yıl 124 gün sonra gol attı

Opta verilerine göre Premier Lig'de Mayıs 2009'dan (Manchester City'e) bu yana ilk golünü Newcastle filelerine gönderen Cristiano Ronaldo, Matt Jackson'ın (13 yıl 187 gün) ardından iki lig golü arasında en uzun süre geçen oyuncu oldu (12 yıl 124 gün).

Konuk ekip Manquillo'nun 56. dakikadaki golüyle skoru 1-1 yaptı. 62. dakikada tekrar sahneye çıkan Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı 2-1 öne geçirdi.

Cristiano Ronaldo (36 yaş 218 gün), Premier Lig'de Nisan 2010'dan (38 yaş 182 gün; Graham Alexander) bu yana bir maçta iki gol atan en yaşlı oyuncu oldu.