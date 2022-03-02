Bu adam Ankaralıyı kanser eder! Mansur Yavaş öyle bir afiş astı ki...

Ankara’da su borularını yenileme çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Kansorejen su boruları yenileniyor’ diyerek duyuru yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye AK Partili Meclis Üyesi Sinan Burhan bu ilana tepki göstererek. skandal afişin indirilmesini istedi.



“Bu pespaye bir billboard” diyen Burhan, “Mansur Yavaş diyor ki ‘kanserojen su borularını yeniliyoruz.’ Yani Ankara’daki su boruları kanser üretiyor diyor. Yani Ankaralıya üç senedir kanserojen su mu içiriyorsunuz?” diye sordu.



“Daha önceki yönetimleri kötülemek adına kanserojen su borularını yenilediklerini söyleyenler, neden üç senedir bekledi? Ankaralı 3 senedir kanserojen su mu içti?” diyen Burhan, “Bu bir rezalettir. Hangi boruları yeniliyorsunuz? Hangi mahallenin hangi ilçenin boruları kanserli? Ankaralı bilsin” açıklamasında bulundu.



Sinan Burhan,” Bu afişi buraya asmakla olmaz. Daha önceki yönetimin getirdiği Kızılırmak suyuna zehirli dediniz, kanserli dediniz. Sayın Aylin Nazlıaka, Levent Gök, Tabipler Odası, Mansur Yavaş bu su içilmez dediniz. Üç yıldır Ankaralıya Kızılırmak suyu içirdiniz. Şimdide diyorsunuz ki “kanserli boruları yeniliyoruz” bu utanç verici bir afiştir. Bu afişi derhal kaldırın” dedi.

Gökçek'ten tepki

Öte yandan afişe eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'te itiraz etti. Gökçek, 2009 yılında kendisinin Beypazarı'ndaki asbestli boruları değiştirirken karşı çıktığını belirterek "Sende hiç utanma yokmu? Gem dün söylediklerinin tersini söyledin, hem de öyle bir afiş astın ki millet zannederki Ankara'nın tüm boruları kanserojen" ifadelerini kullandı.