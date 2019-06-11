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Bu acıya yürek dayanmaz! 2 yaşındaki bebek ölü bulundu

Siirt'te 2 yaşında bir bebek, evlerinin önündeki süs havuzunda ölü bulundu.

11 Haziran 2019 Salı 15:26
Bu acıya yürek dayanmaz! 2 yaşındaki bebek ölü bulundu

Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yaşındaki bebek süs havuzunda ölü bulundu.

Ailesine teslim edildi

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde oturan Açık ailesinin 2 yaşındaki kızı Fatma, evlerinin önündeki süs havuzunda ölü bulundu. Havuzda bulunan bebeğin cesedi, Siirt Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:26
  1. Siirt'in Pervari ilçesi
  2. süs havuzu
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  4. Siirt Devlet Hastanesi

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