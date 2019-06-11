Bu acıya yürek dayanmaz! 2 yaşındaki bebek ölü bulundu
Siirt'te 2 yaşında bir bebek, evlerinin önündeki süs havuzunda ölü bulundu.11 Haziran 2019 Salı 15:26
Siirt'in Pervari ilçesinde 2 yaşındaki bebek süs havuzunda ölü bulundu.
Ailesine teslim edildi
Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesinde oturan Açık ailesinin 2 yaşındaki kızı Fatma, evlerinin önündeki süs havuzunda ölü bulundu. Havuzda bulunan bebeğin cesedi, Siirt Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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