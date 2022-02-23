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Yerel Bu 5 lira bildiğiniz 5 liralardan değil! Sahibi aranıyor
Yerel

Bu 5 lira bildiğiniz 5 liralardan değil! Sahibi aranıyor

Adana'da bir market sahibi elindeki 5 liranın sahibini arıyor. 5 liranın sahibini aramanın nedeni ise paranın üzerindeki yazılar...

Yeniakit Publisher
2022-02-23 13:13:00 -
Bu 5 lira bildiğiniz 5 liralardan değil! Sahibi aranıyor

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi’nde market işleten Hasan Enes 5 liranın sahibini arıyor.

Elindeki 5 liranın üzerindeki yazı sonrasında duygusallaşan ve bu paranın sahibini arayan Enes paranın üzerinde “Bu para ölen babamın üzerinden çıkan son para, ruhuna Fatiha okur musunuz? Mecbur kaldığım için harcadım” notunu gördüğünden beri bu yazı yazan kişiyi arıyor.

Paranın ellerine nasıl geçtiğini hatırlamayan ve kasada para sayarken üstünde yazı olan 5 lirayı gören Enes paranın ilk sahibini bulmak için çok uğraştı ama amacına ulaşamadı

Paranın üzerindeki notu görseydi asla o parayı almayacağını kaydeden Enes "Yazıyı görünce çok duygulandım, çünkü ölen babasının üzerindeki son paraymış. Buradan kendisine sesleniyorum bizi görürse, parayı kendisine teslim edelim" dedi.

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