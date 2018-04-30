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Bu 5 doğal aracı ile kilo verin

Pek çok kişi kilo vermeyi hedefler, ancak zayıflamak genelde göründüğünden daha zordur, özellikle de spor yapmaya veya iyi planlanmış bir diyet programına uymaya alışık değilseniz. Yazımızda yer alan kilo vermeyi kolaylaştıracak 5 doğal yol size yardımcı olabilir...

30 Nisan 2018 Pazartesi 17:58
Bu 5 doğal aracı ile kilo verin

Unutmayın ki, kilo vermek için değişik seçenekler bulunmakla beraber dikkatli olmanız gerekir. Bazı ilaçlar ve diyetler tehlikeli olabilir. Bu yüzden daha çok çaba gerektirmesine ve sonuçları daha yavaş ortaya çıkmasına rağmen daha doğal yöntemleri seçmek daha iyidir.

 

EGZERSİZ

Kilo vermek için en iyi seçeneklerden birisinin spor yapmak olduğunu hepimiz biliyoruz. Fiziksel egzersiz sağlıklı olmanızı ve kaslarınızı sıkılaştırmanızı sağlar. Yürüyüş, jogging, bir spor takımında oynama veya spor salonunda kişiselleştirilmiş bir egzersiz programı gibi farklı aktivitelerde bulunabilirsiniz.

 

Bir antrenörle veya uzmanla görüşmek, hedeflerinize daha kolay ulaşmanız açısından çok önemlidir. Unutmayın ki tüm egzersizler zayıflamak için değildir. Örneğin, bazı rutin programlar kaslarınızı güçlendirmeye veya kalp damar dayanıklılığınızı veya fiziksel kondisyonunuzu arttırmaya yöneliktir. Bu açıdan kilo kaybı için en iyisi aerobik egzersizdir.

 

SU

Su, zayıflama için çok önemli bir seçenektir. Gerçekten de uzmanlar sağlık ve iyi çalışan bir vücut için su içmeyi önerirler. Su tek başına çok yararlıdır, içinde su bulunduran içecekler de işe yararlar.

 

Su kilo vermenizi sağlar çünkü vücudun değişik bölgelerinde depolanmış olan yağların yakımını hızlandırır. Ayrıca vücuttan toksin atılımı sağlar. İçilen suyun sıcaklığı konusunda farklı görüşler vardır, bazı uzmanlar sadece ılık veya oda sıcaklığında su içmeyi önerirler. Ancak soğuk suyun yağ yakımını daha çok hızlandırdığı bulunmuştur.

 

LİMON

Limon kilo vermek için etkin ve doğal bir üründür. Uzmanlara göre limon metabolizmayı hızlandırır ve mükemmel bir bağırsak sağlığı ve kilo kaybı sağlar. Ilık limon suyunun çok etkili bir termojenik olduğu düşünülmektedir. Yani ılık limon suyu içerseniz ortaya çıkardığı ısıyla metabolizmanız yağları yakacaktır.

 

Elbette ki en iyisi limon suyunu dönemsel olarak içmektir. Limon içeren çaylar veya başka içecekler de tercih edebilirsiniz.

 

SARIMSAK

Sarımsağın metabolizmayı hızlandıran etkileri olduğu bilinmektedir. Sarımsak tüketimi kilo vermenize ve sağlıklı bir sindirim sistemine sahip olmanızı sağlar. Pek çok kişi sarımsaktan hoşlanmasa da, sadece kilo vermeye değil hastalıkları önlemeye de faydalı olduğu bir gerçektir.

 

O yüzden güçlü kokusuna ve tadına dayanabilirseniz düzenli olarak sarımsak yemenin mükemmel bir sağlığın anahtarı olduğunu bilmelisiniz. Tavsiyemiz, sabah kahvaltısında yemeniz, böylece etkilerini en iyi şekilde gösterecektir.

 

PAPATYA ÇAYI

Papatya çayı içmek pek az kişinin bildiği bir kilo verme yöntemidir. Sıcak suyla karıştırıldığında sindirim sistemine fayda ettiği gibi, sıcak limon suyu gibi oldukça etkin bir termojeniktir.

 

Bu şekilde günde en az 1 kez papatya çayı içmek birkaç fazla kilonuzdan kurtulmak için iyi bir yoldur. Unutmayın ki şeker eklemeniz halinde bu içecek etkisini tamamen kaybedebilir. En iyisi şekersiz veya biraz kalorisiz tatlandırıcı ile içmektir.

 

HAVUÇ SUYU

Havuç suyu kilo kaybı için çok büyük bir yardımcıdır. Bu, havucun özelliklerinden çok; vücudunuza, özellikle de midenie olan etkileri sayesindedir. Sabah bir bardak havuç suyu içmek sizi tok da tutacaktır.

 

Havuç suyu yapmak için en iyi yol meyve öğütücüdür. Hatta başka bir meyve veya sebze ekleyerek başka tatlar da elde edebilirsiniz.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 17:58
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