Bu 4 yeri asla ve asla karbonatla temizlemeyin!

Karbonatla ev temizliği ve diş temizliği yapılabiliyor. Peki karbonat nerelerde kullanılmamalıdır? İşte cevabı...

Alüminyum kap ve tavalar

Alüminyum tencere, tava, asla karbonat ile temizlemeyin. Karbonatı ile alüminyum tencere tavaları temizlerseniz, oksitlenebilir ve renk değişikliği de olur bu da sakıncalıdır.

Kararmış gümüş

Normalde karbonatı kararmış gümüşleri temizlemek için kullansalar da uzmanlar kesinlikle kararmış gümüşleri karbonatla temizlemeyin diyor.Gümüşün cilasını bozabilir. Aynı zamanda incilerde içinde bu geçerlidir.

Mermer tezgahlar

Kabartma tozunu mermer temizliğinde kullanmayın. Çünkü mermerde aşınmalara yol açabilir.

Altın aksanlı parçalar

İçerisinde altın vurgulu ögelerden bahsediyoruz burada. Altın varak kaplamalı eşyalar v.s gibi...