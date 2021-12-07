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Ekonomi BTK işçilerine ne kadar zam yapıldı? BTK işçileri ne kadar zam alacak?
Ekonomi

BTK işçilerine ne kadar zam yapıldı? BTK işçileri ne kadar zam alacak?

BTK çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanlarına 2022 yılında yapılacak olan zam belli oldu. Peki, BTK çalışanlarına yüzde kaç zam yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:55:00 -
BTK işçilerine ne kadar zam yapıldı? BTK işçileri ne kadar zam alacak?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanlarının merakla beklediği zam haberi geldi. Peki, BTK çalışanlarına ne kadar bir zam yapılacak?

BTK işçilerine ne kadar zam yapıldı? BTK işçileri ne kadar zam alacak?

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Yapılan skala çalışması ve bu iyileştirmelerle BTK işçilerine yılbaşından itibaren günün sonunda yüzde 20 ile yüzde 70 aralığında zamlar yapılacak” açıklamasında bulundu.

BTK nedir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye'de telekomünikasyon sektörünü düzenleyip denetleyen kurumdur. Türkiye'nin ilk sektörel düzenleyici kurumudur.

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