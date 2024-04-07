BTK Akademi ile Anadolu’da bilişim rüzgârı esecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde faaliyet gösteren BTK Akademide sunulan eğitimler, gençlerin bilgi ve birikim düzeylerini artırmalarına katkı sağlarken dijital okuryazarlık ve siber güvenlik alanlarında farkındalıklarını artırarak, bilgi toplumu olma yolunda ilerlemeye öncülük ediyor.

Eğitimlere katılanlar, süreç sonunda sertifika almaya hak kazanıyor. Yerel ve küresel çapta çalışan firmalarla işbirliği yapılarak eğitimler düzenleniyor. Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz programlar İstanbul ve Ankara’nın ardından ülke geneline yayılmaya başladı. Bu kapsamda ilk etapta Antalya, Aydın, Bitlis, Karabük, Kırıkkale, Mersin, Muş, Tokat ve Van’da da yüz yüze eğitimler verilmesi kararlaştırıldı. Yaklaşık 4 hafta sürecek eğitimlere “https://www.btkakademi.gov.tr/portal/news/btk-akademi-den-11-farkli-ilde-yuz-yuze-18-yeni-egitim-4002” adresinden kayıt yaptırılabiliyor.