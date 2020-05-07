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Spor

BtcTurk Yeni Malatyaspor 11 Mayıs'ta toplanacak

Yeniakit Publisher
2020-05-07 12:24:42 -
BtcTurk Yeni Malatyaspor 11 Mayıs'ta toplanacak

MALATYA (AA) - Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sportif faaliyetlere verilen arada hazırlıklarını evde sürdüren BtcTurk Yeni Malatyasporlu futbolcular, liglerin 12 Haziran'da başlatılması kararının ardından top başı yapmaya hazırlanıyor.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız 11 Mayıs Pazartesi günü tesislerimizde toplanarak antrenmanlara başlayacak." ifadesi kullanıldı.

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