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BŞEÜ’de görev değişiklikleri sürüyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Dekanlıkları ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde değişiklikler yapıldı.

2020-04-22 15:52:54 -
BŞEÜ’de görev değişiklikleri sürüyor

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi (GSTF) Dekanlıkları ile Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerinde değişiklikler yapıldı.


İİBF’de Prof. Dr. Gürkan Haşit’ten boşalan dekanlık görevine Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan, GSTF’de Prof. Dr. Nurgül Özbay’ın yerine Prof. Kadir Sevim atanırken, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne Öğr. Gör. Kadir Berk yerine Doç. Dr. Murat Yurdakul atandı. Devir teslim törenlerine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhami Yurdakul, görevi devreden hocalara teşekkür etti ve yeni atanan isimlere başarılar diledi.

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