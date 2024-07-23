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Gündem Başıboş köpekle mücadelede sona doğru! İşte 'ötenazi' ibaresi yerine atıfta bulunulan 9. madde
Gündem

Başıboş köpekle mücadelede sona doğru! İşte 'ötenazi' ibaresi yerine atıfta bulunulan 9. madde

Yeniakit Publisher
2024-07-23 12:32:00 - 2024-07-23 12:37:46
Başıboş köpekle mücadelede sona doğru! İşte 'ötenazi' ibaresi yerine atıfta bulunulan 9. madde

Başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında hazırlanan yasa tasarısından çıkartılan "ötenazi" ibaresinin yerine 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibaresi eklendi.

Başıboş sokak köpeklerinin topluma zararının önüne geçilmesi maksadıyla Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda sürüyor.

Dün yapılan komisyon görüşmelerinde "ötenazi" ibaresi tasarıdan çıkartıldı. Bunun yerine tasarıya 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır' ibaresi eklendi.

Yapılan düzenlemeyle atıfta bulunulan kanun maddesi şöyle:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilir. Ötenazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılır."

Kamuoyunda bazı kesimler bu değişikliğin tasarıyı sekteye uğratacağını düşünse de 9. madde toplumu tehdit eden hayvanlara yönelik "uyutma" yaptırımının uygulanmasını öngörüyor. Yapılan güncellemenin bir ibare değişikliğinden ibaret olduğu görülüyor.
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