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Brunson'un 10 yıla kadar hapsi talep edildi

İzmir'de yargılanan ABD'li casus Brunson için örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

12 Ekim 2018 Cuma 15:35
Brunson'un 10 yıla kadar hapsi talep edildi

zmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, 4. kez hakim karşısına çıktı.

Evinden alındı

Brunson, duruşmada hazır bulundurulmak üzere bu sabah erken saatlerde İzmir Alsancak’ta bulunan ev hapsinde tutulduğu evinden görevlilerce alındı. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava başladı. Üç tanığın dinlenmesinin ardından duruşmaya ara verildi. Verilen ara sonrası duruşma 14.00'da yeniden başladı.

Tanıklar dinlendi

Duruşmada ilk olarak ifade veren paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson’ın rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, "Andrew Craig Brunson’ı tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum" dedi.
Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu’dan gelen yaralı PKK’lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, "Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum" dedi.Tanık Ün’den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, "Benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK’nın savaşçılarıyla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir" diye konuştu.

Savcı 10 yıla kadar hapsini talep etti

Savcı mütalaasında adli kontrolün kaldırılmasını istedi. Brunson için savcı ayrıca örgüte üye olmaktan 10 yıla kadar hapis talep etti. Savcının ayrıca soruşturmanın genişletilmesi talebi de olmadı.

Alt sınırdan ceza verilirse tahliye edilebilir

Brunson'a alt sınırdan ceza verilirse yattığı süre de göz önüne alınarak tahliye edilebilir. Birçok yerli ve yabancı basın kuruluşu da salonun dışında mahkemeden çıkacak kararı bekliyor.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 15:35
  1. İzmir
  2. casus brunson

YORUM YAZ

  • müslimmüslim1 dk önce
    mehkemedeki iyi hal felan;serbest!.
  • serhatserhat10 dk önce
    beraat eder gider.bu kadar çektiğimiz yanımıza kalır
  • adrogosadrogos22 dk önce
    bence en yüksek cezayı almalı.. bu tip ajanlar yüzünden askerlimiz ve polislerimizi kaybediyoruz ...asla cezasız kalmamalı ..
  • halil45halil4529 dk önce
    papazi birakin defolup gitsin bosuna uzatmayin
  • faynurfaynur30 dk önce
    inşallah salmazlar
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