Brunson davasında flaş gelişme! Savcı itiraz etti

3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildikten sonra ABD'ye dönen Rahip Andrew Craig Brunson için duruşma savcısından üst mahkemeye itiraz geldi.

İzmir'de 'FETÖ' ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alıp ABD'ye dönen Rahip Andrew Craig Brunson için duruşma savcısından üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz geldi.

Karar bozulsun

Daha önce karar hakkında müddet-i muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan savcı gerekçeli kararın açıklanmasından sonra yaptığı başvurusunda kararın bozulmasını talep etti.

Avukatı da itiraz etmişti

Rahip Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt ise daha önce kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.