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Brunson davasında flaş gelişme! Savcı itiraz etti

İzmir'de casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve ardından serbest bırakılan Rahip Andrew Craig Brunson için duruşma savcısından Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz geldi.

30 Kasım 2018 Cuma 16:51
Brunson davasında flaş gelişme! Savcı itiraz etti

3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp tahliye edildikten sonra ABD'ye dönen Rahip Andrew Craig Brunson için duruşma savcısından üst mahkemeye itiraz geldi.

İzmir'de 'FETÖ' ile PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alıp ABD'ye dönen Rahip Andrew Craig Brunson için duruşma savcısından üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz geldi.

Karar bozulsun

Daha önce karar hakkında müddet-i muhafaza (süre tutumu) talepli dilekçe sunan savcı gerekçeli kararın açıklanmasından sonra yaptığı başvurusunda kararın bozulmasını talep etti.

Avukatı da itiraz etmişti

Rahip Brunson'un Avukatı İsmail Cem Halavurt ise daha önce kararın bozulması için itirazda bulunmuştu.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 16:51
  1. Brunson
  2. İzmir
  3. FETÖ

YORUM YAZ

  • uyan tcuyan tc1 sa önce
    ne kadar ödediler kararın bozulması için adaleşe. tc adaleşine gelde güven. hiiiçç güvenmiyoruz. adamı serbest bırakın üstünede birde para verin. işte tc adaleşi budur. hala içi leş gibi kokuyor akp ne iş yapıyor abd nin yahudilerin emirlerini uyguluyor.
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