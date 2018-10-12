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'Brunson aleyhindeki ifadelerini geri çektiler'

Ajan ​Brunson davasında bazı tanıkların sabahki oturumda aleyhteki ifadelerini değiştirerek "kafa karıştırıcı yeni ifadeler" verdiği, aradan sonra bir kişinin daha Brunson lehine tanık olarak dinleneceği iddia edildi.

12 Ekim 2018 Cuma 13:53
'Brunson aleyhindeki ifadelerini geri çektiler'

Mahkemeyi takip eden CNN muhabiri Ben Wedeman, Brunson davasında bazı tanıkların sabahki oturumda aleyhteki ifadelerini değiştirerek "kafa karıştırıcı yeni ifadeler" verdiğini, aradan sonra bir kişinin daha Brunson lehine tanık olarak dinleneceğini öne sürdü. 

Yaklaşık 2.5 aydır ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan papaz Brunson'ın İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasının 4. duruşması başladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Alsancak'taki evinden saat 05.30 sıralarında yoğun güvenlik önlemi ile alınan Brunson, duruşmanın yapılacağı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna getirildi.
Brunson'ın yargılandığı davayı izlemek üzere ABD Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da duruşma salonuna geldi.

Uluslararası medya mensupları ve bazı diplomatların da takip ettiği duruşma için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

1 saat ara verildi

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Brunson'ın davasında duruşmaya 1 saat ara verildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, duruşmayı izleyen gazetecilerden CNN muhabiri Ben Wedeman, Twitter'dan yaptığı paylaşımda 1 saat süren ilk oturumda 3 tanığın dinlendiğini, savunmadan bir kişinin de ifade verdiğini belirtti.

"Tanıkların ifadesideğişti"

​Sputnik'in aktardığına göre, bazı tanıkların sabahki oturumda aleyhteki ifadelerini değiştirerek "kafa karıştırıcı yeni ifadeler" verdiğini aktaran Wedeman, aradan sonra bir kişinin daha Brunson lehine tanık olarak dinleneceğini yazdı.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 13:53
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Brunson
  4. Brunson davası

YORUM YAZ

  • brhmhkk@gmail.com[email protected]19 dk önce
    Hahahaha resmen alıştıra alıştıra salacaklar :) NE OLDU HANİ O DİK DURUŞUMUZA ?
  • engineerengineer28 dk önce
    uzatmayın bırakın adamı gitsin.
  • nooooonooooo33 dk önce
    Boşu boşuna tiyatroya gerek yok nasıl olsa serbest kalacak, milletle dalga geçmeseler
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