Bruno Petkovic kimdir? Bruno Petkovic Fenerbahçe'ye mi transfer olacak?

Sabah'ın haberine göre; 48 yaşındaki çalıştırıcı daha Türkiye'ye adım atmadan eski takımı Dinamo Zagreb'den ilk transferini talep etti. İtalyan basınına göre Fenerbahçe, Dinamo Zagreb'in golcüsü Bruno Petkovic ile yakından ilgileniyor. Haberde Petkovic için "Nenad Bjelica'nın ilk tercihi" yorumu yapıldı.

Pivot santrfor olarak oynayan 25 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 10 milyon Euro civarında. Ancak 48 yaşındaki teknik adamın devreye girmesiyle bu rakamın aşağıya çekilmesi bekleniyor.

2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun stili, 1.93'lük fiziğinden dolayı Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi'i andırsa da asist özelliği ile de öne çıkıyor. Dinamo Zagreb'in 1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Bruno Petkovic'in, kulübüyle sözleşmesi 2024 Haziran'da sona erecek.

Bruno Petkovic Kimdir?

16 Eylül 1994 tarihinde Hırvatistan'ın Metkovic kentinde dünyaya geldi. Futbola doğduğu kentin takımı NK Neretva Metkovic'te başladı. Altyapı kategorisinde Dinamo Zagreb'e transfer oldu. NK Zagreb ve HASK ZG'nin de alt yapı kadrolarında forma giydi. Dragovojac U19 takımından Catania'ya transfer olarak ilk yurt dışı kariyerini yaşadı. Varese, Reggiana, Trapani, Bologna ve Verona formalarıyla Çizme kariyerine son verdi. 2018-2019 tarihinde daha önce alyapısı için kapısından girdiği Dinamo Zagreb tarafından kiralandı. Sonra bonservisi 1 milyon euroya alındı. 1 Hırvatistan ligi şampiyonluğu bulunuyor. Bu sezon çıktığı 35 maçta 11 gol atıp 11 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro. Hırvat golcünün 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 1.93 boyunda.