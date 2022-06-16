Bruma, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin kiralık olarak prensipte anlaştığı Bruma, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla transferi için anlaştığı Portekizli forvet oyuncusu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Sarı Lacivertliler oyuncu ile anlaşıldığını daha önce açıklamıştı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz Armindo Tue Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul’a gelecektir" ifadelerine yer verilmişti.

3 sezon Galatasaray forması giydi!

Galatasaray'a 2013 yılında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Bruma, 3 sezon sarı-kırmızılı formayı giydi.

Bruma, İspanya'da Real Sociedad'da kiralık oynadıktan sonra 2017'de Galatasaray'dan Almanya takımı Leipzig'e bonuslar hariç 12.5 milyon Euro'ya transfer oldu.

PSV Eindhoven'a 2019 yılında 15 milyon Euro'ya transfer olan Bruma, 2020-2021'i Olimpiakos'ta kiralık geçirdi. Geçen sezon PSV Eindhoven'da 46 resmi maçta 15 kez ilk 11'de oynayan Portekizli kanat oyuncusu, 10 gole imza attı.