Brüksel lahanası! Kullanıcı verileri: gıda kötü sürprize izin vermedi, eczaneler iflas edecek! Kapış kapış satıldı
Ülkemizde yeni yeni tüketilmeye başlanan Brüksel lahanası bildiğimiz lahananın küçüğü veya minyatürü olarak da bilinmektedir. Özellikle bu lahana inanılmaz faydaları olan bir besin türüdür. içerisinde de birçok vitamin bulunmaktadır. Lahananın faydaları nelerdir?, bürüksel lahanasının faydaları nelerdir?, bürüksel lahanası zayıflatır mı?, işte bu soruların yanıtı…
Brüksel Lahanasının Faydaları Nelerdir?
İçerisinde C, K ve A vitaminleri bulunmaktadır.
Yapılan araştırmalar sonucunda akciğer kanserine iye geldiği bilinmektedir. Ayrıca meme ve kolon kanseri gibi birçok kanser türüne karşı da koruyucudur.
*Ani olacak kalp krizinin de önüne geçerek riskini de azaltmaktadır.
*Kalp sağlığını koruyarak, kalpteki ritim bozukluğunu da düzeltmektedir.
*Ayrıca damarların daha iyi çalışmasını sağlayarak, kan basıncını düzenlemektedir.
*Yüksek tansiyonu düşürerek, tansiyonu denge de kalmasını sağlamaktadır. Sadece yüksek tansiyon için de düşük tansiyonu olan kişilerde dengelenmesi için tüketmelidir.
*Brüksel lahanası beyin içinde oldukça faydalı bir sebze türüdür. Ayrıca unutkanlığın önüne de geçmektedir.
*Beyinde oluşan zararlı toksinlerin atılmasını sağladığı için özellikle hamile bayanlar ve emziren annelerin tüketmesi gerekmektedir.
*İçerdiği maddeler sayesinde tümörün ilerlemesini ve büyümesini engellemektedir.
*Özellikle kanserden korumak için mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gerekir.
*İçerisinde bol miktarda K vitamini olduğu için kemik sağlığını koruyarak, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kemik erimesinin de önüne geçilmesini de sağlamaktadır.
*Ek gıdaya gelen bebekler için hem diş sağlığı hem de kemik sağlığı için oldukça faydalı bir besindir.
*Brüksel lahananın diğer bir özelliği ise kan şekerini düzenleyici olmasıdır. Bu sayede şeker hastalığınızı kontrol altına alınabilir.
*Diş sağlığı içinde oldukça faydalı bir besindir. Özellikle diş et çekilmelerini önlemektedir. Lahanayı haşladıktan sonra su ile gargara yapılmalıdır.
*Ayrıca dişlerin diplerinde görülen iltihaplanma gibi sorunları da tedavi etmektedir.
*İçerdiği c vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu sayede dışardan gelecek hastalıklara karşı da vücudu korumaktadır.
*Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayarak yağ yakmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca kalori düşük ve uzun süre tok tuttuğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.
*Yaşlanmayı önleyerek genç kalmayı da sağlamaktadır.
Brüksel Lahanasının Kullanımı Nasıldır?
Lahananın suyu çıkarılıp kullanılabilir.
Lapası yapılabilir.
Yemeği, salatası ve birçok tarzda da tercih edilmektedir.
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