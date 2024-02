Brüksel lahanası! Kullanıcı verileri: gıda kötü sürprize izin vermedi, eczaneler iflas edecek! Kapış kapış satıldı

Brüksel Lahanasının Faydaları Nelerdir?

İçerisinde C, K ve A vitaminleri bulunmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda akciğer kanserine iye geldiği bilinmektedir. Ayrıca meme ve kolon kanseri gibi birçok kanser türüne karşı da koruyucudur.

*Ani olacak kalp krizinin de önüne geçerek riskini de azaltmaktadır.

*Kalp sağlığını koruyarak, kalpteki ritim bozukluğunu da düzeltmektedir.

*Ayrıca damarların daha iyi çalışmasını sağlayarak, kan basıncını düzenlemektedir.

*Yüksek tansiyonu düşürerek, tansiyonu denge de kalmasını sağlamaktadır. Sadece yüksek tansiyon için de düşük tansiyonu olan kişilerde dengelenmesi için tüketmelidir.

*Brüksel lahanası beyin içinde oldukça faydalı bir sebze türüdür. Ayrıca unutkanlığın önüne de geçmektedir.

*Beyinde oluşan zararlı toksinlerin atılmasını sağladığı için özellikle hamile bayanlar ve emziren annelerin tüketmesi gerekmektedir.

*İçerdiği maddeler sayesinde tümörün ilerlemesini ve büyümesini engellemektedir.

*Özellikle kanserden korumak için mutlaka düzenli olarak tüketilmesi gerekir.

*İçerisinde bol miktarda K vitamini olduğu için kemik sağlığını koruyarak, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca kemik erimesinin de önüne geçilmesini de sağlamaktadır.

*Ek gıdaya gelen bebekler için hem diş sağlığı hem de kemik sağlığı için oldukça faydalı bir besindir.

*Brüksel lahananın diğer bir özelliği ise kan şekerini düzenleyici olmasıdır. Bu sayede şeker hastalığınızı kontrol altına alınabilir.

*Diş sağlığı içinde oldukça faydalı bir besindir. Özellikle diş et çekilmelerini önlemektedir. Lahanayı haşladıktan sonra su ile gargara yapılmalıdır.

*Ayrıca dişlerin diplerinde görülen iltihaplanma gibi sorunları da tedavi etmektedir.

*İçerdiği c vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Bu sayede dışardan gelecek hastalıklara karşı da vücudu korumaktadır.

*Metabolizmanın daha hızlı çalışmasını sağlayarak yağ yakmaya yardımcı olmaktadır. Ayrıca kalori düşük ve uzun süre tok tuttuğu için zayıflamaya da yardımcı olmaktadır.

*Yaşlanmayı önleyerek genç kalmayı da sağlamaktadır.

Brüksel Lahanasının Kullanımı Nasıldır?

Lahananın suyu çıkarılıp kullanılabilir.

Lapası yapılabilir.

Yemeği, salatası ve birçok tarzda da tercih edilmektedir.

