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Brokoli nasıl pişirilir?

Kansere karşı koruyuculuğuyla süper besinler arasında yer alır. Ancak, brokoliyi salatalardan çorbalara farklı tariflerle zenginleştirebilir, bu sağlık deposu sebzeyi çocuklarınızın aradığı bir lezzet haline getirebilirsiniz.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:20
Brokoli nasıl pişirilir?

1. HAŞLAMA

Brokoliyi bol su ile iyice yıkayın. Kökünden kesip çiçeklerine ayırın.

Az bir su ile diriliğini ve canlı yeşil rengini kaybetmeyecek kadar haşlayın.

Haşlama suyundan çıkarttığınız brokolileri, hızlıca başka bir kap içerisinde hazırladığınız soğuk suyun içerisine atın.

2. BUHARDA PİŞİRME

Uygun büyüklükte bir tencerenin yarısına kadar su koyun.

Çelik haşlama aparatını tencereye yerleştirin.

Üzerine, ayırdığınız brokoli çiçeklerini yerleştirip tencerenin kapağını kapatıp buharda pişmeye bırakın.

3. IZGARA

Brokoli çiçeklerini tuz ve zeytinyağı ile harmanlayın.

Yüzeyinde hafif ızgara yanıkları oluşuncaya kadar pişirin.

Limon suyu, zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak, tuz ve karabiberle sos hazırlayıp üzerine gezdirin.

4. ÇORBA

Brokoliyi çok küçük çiçekler halinde ayırın.

Bir diş sarımsağı tereyağında soteleyip et ya da tavuk suyu ilave ederek kaynatın.

Ayıkladığınız brokolileri ilave edip 10 dakika haşlayın.

El blenderi yardımıyla tüm karışımı çekip, pürüzsüz bir karışım haline getirin.

Tuz ve karabiber ekleyip birkaç dakika kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın.

Ekşi krema ya da süt kreması ile servis yapın.

5. PEYNİRLİ BROKOLİ

Beşamel sos ve peynir ile yoğun bir peynir sosu hazırlayın.

Haşladığınız brokoli çiçeklerini saplarından tutup peynir sosuna batırıp servis tabağına dizin.

Üzerlerine taze çekilmiş karabiber serpiştirip servis yapın.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:20
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