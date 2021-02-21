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Ekonomi Brisa’dan 539,9 milyon TL net kâr
Ekonomi

Brisa’dan 539,9 milyon TL net kâr

Brisa, 1 Ocak-31 Aralık 2020 dönemine ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 21:28:00 -
Brisa’dan 539,9 milyon TL net kâr

Brisa, 2020 yılında pandemiden kaynaklı şartlara rağmen güçlü bir finansal performans kaydetti. Şirket, geçen yıla göre net kârını 4,7 katına çıkardı ve yılı 539,9 milyon TL net kâr ile kapattı. FAVÖK seviyesinde ise geçen yıla göre göre %57,2 artış elde etti ve FAVÖK büyüklüğü 956,5 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Brisa’nın 2020 yılı cirosu %15,9 artışla 4,2 milyar TL oldu. Brisa’nın başarılı performansını değerlendiren Brisa CEO’su Haluk Kürkçü, şunları söyledi: “2020 yılı Covid-19 pandemisi sebebiyle sosyal ve ekonomik boyutta kritik değişimlerin ve zorlukların yaşandığı bir yıl oldu. Bu dönemde, çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımızın sağlığını ve güvenliğini önceliğimize alarak operasyonlarımıza devam ettik. İzmit ve Aksaray’daki fabrikalarımız, yerli üretim ve ARGE gücümüz, 3000’e yakın çalışanımız ve güçlü bayi ağımız ile değer yaratmaya odaklandık. Yurtiçi pazarda, dönemin şartlarına paralel olarak değişen dinamiklere hızla uyum sağlayarak, hem katma değerli ürünlerimiz hem de lastiğin ötesinde sunduğumuz hizmet çeşitliliğimizle liderliğimizi pekiştirdik. Yurtdışı pazarlarda ise pandemiden etkilenen uluslararası pazarlara rağmen 13 ülkede pazar payımızı artırdık ve Lassa markamızın yurtdışındaki faaliyetlerine yönelik yatırımlarımıza devam ettik.”

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