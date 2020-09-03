Brisa’da işler ‘ROBİ’ ile hızlandı

Bu atılımın ilk meyvesi, Brisa’nın yapay zeka temelli robotik iş arkadaşı olarak tanımladığı ve iş süreçlerini otonom hale getirerek çalışanlara yüksek verimlilik sağlayan ROBİ’nin vaka çalışması oldu.

Derslerde anlatıldı

Uluslararası arenada ilk olarak Academy of International Business’ın 2020 Miami Konferansı’nda, Prof. Dr. Nükhet Vardar tarafından ROBİ vakasının derslerde nasıl kullanılacağı anlatıldı.

Dijitalleşme alanına yaptıkları yatırımları ve somut sonuçlarını akademik gelişimin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Brisa CIO’su Tekin Gülşen, şunları söyledi: “ROBİ, şirketimiz içerisindeki dijital okuryazarlık ve veriyi kullanma yeteneklerinin gelişiminde önemli bir role sahip. Aynı zamanda dijitalleşme odaklı Akıllı Kültür stratejimizin de temelinde yer alıyor.

Ayda 11 bin çalışma

ROBİ, bugün işlerimizi yüzde 50 ilâ yüzde 99 oranında daha hızlı ve verimli yapmamıza olanak sunuyor. Ayda 11 binden fazla kez çalışan ROBİ ile şimdiye kadar 32 iş sürecimizi hayata geçirdik. Çalışanlarımız tekrar eden işleri ROBİ’ye devrederek, katma değerli işlere daha fazla zaman ayırma imkanına kavuşuyor, ihtiyaç duydukları bilgilere ROBİ sayesinde saniyeler içerisinde erişebiliyorlar. Bu da çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve bayilerimizin memnuniyetine pozitif etki ediyor.”