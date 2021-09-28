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Spor Brighton puanı son dakika kurtardı
Spor

Brighton puanı son dakika kurtardı

Crystal Palace ve Brighton İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının son maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik skorla bitti.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 02:43:00 -
Brighton puanı son dakika kurtardı

Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Crystal Palace kendi sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.

Selhurst Park stadında oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Palace'ın golünü 45+2. dakikada penaltıdan Zaha kaydederken, Brighton'ın golü ise 90+5. dakikada Maupay'dan geldi.

Bu sonucun ardından Palace puanını 6'ya, Brighton ise 13'e yükseltti.

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