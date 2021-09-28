Brighton puanı son dakika kurtardı
Crystal Palace ve Brighton İngiltere Premier Lig'in 6. haftasının son maçında karşı karşıya geldi. Müsabaka 1-1'lik skorla bitti.
Premier Lig'de 6. hafta mücadelesinde Crystal Palace kendi sahasında Brighton ile karşı karşıya geldi.
Selhurst Park stadında oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Palace'ın golünü 45+2. dakikada penaltıdan Zaha kaydederken, Brighton'ın golü ise 90+5. dakikada Maupay'dan geldi.
Bu sonucun ardından Palace puanını 6'ya, Brighton ise 13'e yükseltti.