Brifing istediler! Trump'a mektup: Endişeliyiz

Suudi Arabistan'ın gizli gizli nükleer tesis kurduğu iddiaları üzerine ABD'li senatörler harekete geçti.

Brifing istediler

Cumhuriyetçi ve Demokrat 6 senatör konuyla ilgili Başkan Donald Trump'a mektup yolladı. Mektupta endişelerini ifade eden senatörler, ABD yönetiminden 15 Eylül tarihine kadar brifing talep etti.

"Endişeliyiz"

Senatörler tarafından ABD Başkanı Trump'a gönderilen mektupta, Suudi Arabistan'ın güçlü uluslararası tedbirlerin yokluğunda, nükleer programını hızla ilerlettiğine bir kanıt olarak gizli nükleer tesisler kurduğuna ilişkin son medya haberlerinden dolayı endişeli oldukları ifadeleri kullanıldı.

"Riyad yönetimi şeffaf davranmıyor"

Suudi Arabistan yönetiminin nükleer çabalarıyla ilgili bir şeffaflık göstermemesinin "uluslararası silahsızlandırma çabalarına ve ABD'nin Orta Doğu'daki amaçlarına yönelik ciddi tehdit oluşturduğu" kaydedilen mektupta, Wall Street Journal gazetesinde 4 Ağustos tarihinde Suudi Arabistan'ın Çin'in de yardımı ile kamuoyundan gizli gizli bir uranyum işleme tesisi kurduğuyla ilgili bir habere yer verildiği hatırlatıldı.

Prens Selman'ın ifadeleri

Riyad yönetiminin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ile de bir anlaşma imzalamaya yanaşmadığı belirtilen mektupta, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, İran'ın nükleer bomba geliştirmesi durumunda ülkesinin de nükleer silah edineceğini yönündeki ifadelerinin Riyad'ın nükleer programının barışçıl olup olmadığına ilişkin soru işaretleri doğurduğu kaydedildi.

Trump'a gönderilen mektupta 15 Eylül'e kadar 6 başlıkta Kongreye bir brifing verilmesi istenildi.

Konu başlıkları arasında, Suudi Arabistan'ın IAEA standartlarının karşılayıp karşılamadığı, Suudi Arabistan'ın balistik füze programının ve ABD-Suudi Arabistan nükleer iş birliği müzakerelerinin durumu, ABD'nin Çin ve diğer yabancı ülkelerle nükleer iş birliği görüşmelerinin durumu gibi konuların bulunduğu öğrenildi.