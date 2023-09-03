BRICS'ten ekonomik bloğu genişletme kararı, tarihi o çıkışı: 33 trilyon dolardan ya da daha fazla yükselecek!

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kurucuları olduğu küresel ekonomiye alternatifler sunma gayretinde olan BRICS bloğunun 15’inci zirvesi gerçekleşti.

BRICS Zirvesi'nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde 22-24 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşen BRICS Liderler Zirvesi’nde bloğu genişletme kararı aldı.

Buna göre BRICS ülkelerinin liderleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya’yı davet etti. Söz konusu zirvede alınan davet kararı, 2010 yılından bu yana genişleme anlamında bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

paraanaliz'e göre: BRICS ülkelerinin ekonomik büyüklüğü 27.7 trilyon dolar seviyesinde bulunurken Suudi Arabistan, Arjantin, BAE, Etiyopya, İran ve Mısır’ın katılımı ile bu tutar 33 trilyon dolara yada daha fazla yükselmiş olacak.