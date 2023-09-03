  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi BRICS'ten ekonomik bloğu genişletme kararı, tarihi o çıkışı: 33 trilyon dolardan ya da daha fazla yükselecek!
Ekonomi

BRICS'ten ekonomik bloğu genişletme kararı, tarihi o çıkışı: 33 trilyon dolardan ya da daha fazla yükselecek!

Yeniakit Publisher
2023-09-03 14:00:00 - 2023-09-03 14:02:11
BRICS'ten ekonomik bloğu genişletme kararı, tarihi o çıkışı: 33 trilyon dolardan ya da daha fazla yükselecek!

BRICS'in tarihi kararı aldı: Karar sonrası Orta Doğu'nun pertol devleri olan birçok ülkeden çok önemli sürpriz hamle geldi! BRICS ekonomik büyüklüğü yeni üyelerle 33 trilyon dolara yükselecek! Brezilya, Rusya, Hindistan, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Çinli yetkililerden gelen önemli hamlelerle rekorlara hazırlanıyor. Tarihe geçecek...

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin kurucuları olduğu küresel ekonomiye alternatifler sunma gayretinde olan BRICS bloğunun 15’inci zirvesi gerçekleşti.

BRICS Zirvesi'nden çıkan sonuç dünyanın gündemine oturdu 

Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde 22-24 Ağustos 2023 tarihlerinde gerçekleşen BRICS Liderler Zirvesi’nde bloğu genişletme kararı aldı.

Buna göre BRICS ülkelerinin liderleri, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır, Arjantin ve Etiyopya’yı davet etti. Söz konusu zirvede alınan davet kararı, 2010 yılından bu yana genişleme anlamında bir ilk olma özelliğini de taşıyor.

paraanaliz'e göre: BRICS ülkelerinin ekonomik büyüklüğü 27.7 trilyon dolar seviyesinde bulunurken Suudi Arabistan, Arjantin, BAE, Etiyopya, İran ve Mısır’ın katılımı ile bu tutar 33 trilyon dolara yada daha fazla yükselmiş olacak. 

Türk devi geliyor, harekete geçti! Türkiye'den ilk yerli ve milli büyük tarihi projemiz TÜRKSAT 6A
Türk devi geliyor, harekete geçti! Türkiye'den ilk yerli ve milli büyük tarihi projemiz TÜRKSAT 6A

Teknoloji
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk devi geliyor, harekete geçti! Türkiye'den ilk yerli ve milli büyük tarihi projemiz TÜRKSAT 6A

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23