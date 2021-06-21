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Spor

Brezilyalı yıldızdan Beşiktaş'a yeşil ışık

Brezilyalı Lucas Fernando'nun Beşiktaş'a gelmek istediği ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-21 10:04:00 -
Brezilyalı yıldızdan Beşiktaş'a yeşil ışık

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin 1 numaralı gündem maddesi Sergen Yalçın. Deneyimli teknik adamla henüz yeni sözleşme imzalanmadı. Ancak Kartal'da kadroyu takviye etmek için yoğun mesai harcanıyor.

Josef de Souza'nın yanına nokta transfer yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir gündeminde tuttuğu Lucas Fernando'dan olumlu yanıt aldı.

Çin'in Beijing Guoan takımında oynayan ancak vize problemleri nedeniyle ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, "Beşiktaş'ta oynamayı isterim" diyerek yapılan teklifi değerlendirmeye aldı.

3 yıllık kontrat ve 1.5 ile 1.8 milyon euro arasında bir maaş üzerinden görüşülen orta sahaya bonservis ödenmeyecek.

Kariyerine Brezilya'nın Gremio takımında başlayan, sonrasında Shakhtar Donetsk, Sampdoria, Spartak Moskova ve Beijing Guoan'da ter döken Fernando, Brezilya Milli Takımı formasını da 8 kez sırtına geçirdi.

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