  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Brezilyalı futbolcu Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor
Spor

Brezilyalı futbolcu Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-12-19 17:54:50 -
Brezilyalı futbolcu Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesi bekleniyor

İSTANBUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sakatlığı nedeniyle yeni yıla kadar forma giyemeyecek.

PSG Kulübü, sol ayak bileğinde burkulma tespit edilen ve tedavisi süren 28 yaşındaki Neymar'ın gelecek ay sahalara dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Neymar, geçen hafta ligde Olympique Lyon'a 1-0 kaybettikleri maçın uzatma dakikalarında sakatlanarak sedyeyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 12 karşılaşmaya çıkan Neymar, 9 gole imza attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Cenazelerini camilere getirmesinler" demişti: Prof. Ebubekir Sifil'e destek yağdı

Sözcü Gazetesi'nin 'Dava açacağız' dediği Prof. Dr. Ebubekir Sifil'e sosyal medyada destek yağdı.
Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var
Dünya

Kur'an hatim törenine bombalı saldırı! Çok sayıda şehit var

Afganistan'ın Gazne vilayetinde Kur'an-ı Kerim hatim törenine düzenlenen bombalı saldırıda 15 sivil şehit oldu.

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay