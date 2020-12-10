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Spor Brezilyalı efsane futbolcu Kaka'dan Fenerbahçe itirafı: Unutamıyorum
Spor

Brezilyalı efsane futbolcu Kaka'dan Fenerbahçe itirafı: Unutamıyorum

Brezilya'nın efsane futbolcusu Kaka, İtalyan ekibi Milan forması giydiği dönemde San Siro'da Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 20:46:00 - 2020-12-10 20:46:23
Brezilyalı efsane futbolcu Kaka'dan Fenerbahçe itirafı: Unutamıyorum

Brezilya ve Milan efsane futbolcusu Kaka, kariyerindeki özel anlara dair açıklamalarda bulundu.

38 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe maçına dair hatıralarını da anlattı.

Sky Sports'a konuşan Kaka, San Siro'daki maçta Sarı-Lacivertlilere attığı golü unutmadığını dile getirdi.

"Fenerbahçe'ye San Siro'daki golü unutamam"

Kariyerindeki en sevdiği goller sorulan oyuncu; "Arjantin'e karşı Emirates'te attığım gol kariyerimde ilk üçe girer. Bir de Fenerbahçe'ye San Siro'da ve Manchester United'a Old Trafford'da attığım golleri unutamam. Manchester'a attığım gol muhtemelen kariyerimdeki en iyi goldü." sözlerini sarf etti.

Brezilyalı Kaka, 2007 yılında Ballon D'Or kazandı ve Milan'daki başarılı performansıyla adını tarihe yazdırdı.

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