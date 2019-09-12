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Brezilya'daki yangınlar

Bu ayın ilk 10 gününde Cerrado'da 8 bin 12, Amazon'da ise 7 bin 457 yangın çıktı- Ülke genelinde yıl başından bu yana çıkan yangın sayısı 100 bini aştı

12 Eylül 2019 Perşembe 09:11
Brezilya'daki yangınlar

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya'nın Cerrado bölgesinde etkili olan yangınların son günlerde, Amazon ormanlarındaki yangınlardan daha fazla olduğu bildirildi.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayımlanan veriler, geniş çayırlarla kaplı Cerrado bölgesinde eylülün ilk 10 gününde çıkan yangın sayısının, Amazon bölgesindekilerden fazla olduğunu ortaya koydu.

Verilere göre, bu ayın ilk 10 gününde Cerrado'da 8 bin 12, Amazon'da ise 7 bin 457 yangın çıktı.

Uzmanlar, yılın bu zamanlarında her zaman sıcak ve kurak olan Cerrado bölgesinde, hava sıcaklığının son birkaç gün içinde alışılmadık şekilde artmasıyla alevlerin hızlı şekilde yayıldığını ifade etti.

Yerel internet haber sitesi G1, Santa Catarina eyaletinde çıkan yangınların, Serra do Tabuleiro eyalet parkında 500'den fazla hektar alanı yok ettiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, koruma altındaki bu alanda etkili olan alevlerle mücadele etmek için takviye talebinde bulunarak acil durum çağrısı yaptı.

Diğer yandan ülkede bu yıl şimdiye kadar çıkan yangın sayısının 100 bini aştığı ve bu rakamın, geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 45 daha fazla olduğu kaydedildi.

Sao Paulo Üniversitesinden iklim bilimci Carlos Nobre, yangınların insanlar tarafından çıkarıldığını söyledi.

Yangınların hiçbirinin doğal yollardan meydana geldiğine dair kanıt olmadığını dile getiren Nobre, "Daha sıcak ve daha az nemli olan kurak dönem, yangınların daha fazla yayılmasına neden oluyor." dedi.

- Bu yıl 83 binden fazla yangın çıktı

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE), 29 Ağustos'ta yayımladığı açıklamada, bu yıl Amazonlar'da 1 Ocak'tan itibaren 83 binden fazla yangın çıktığını ve hala yerlilerin yaşadığı 148 bölgede yaklaşık 3 bin 553 yangınla mücadele edildiğini bildirmişti.

Yeryüzündeki oksijenin yüzde 20'sini sağlayan, "Dünya'nın akciğerleri" olarak adlandırılan Amazon Yağmur Ormanları yılda 1 milyar tondan fazla atmosferik karbonun emilmesini sağlıyor.

Dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin 3'te 1'ini barındıran Amazonlar, 8 ayrı Güney Amerika ülkesinde yaşayan 400'den fazla yerli kabileye de ev sahipliği yapıyor.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 09:11
  1. Amazon ormanları
  2. Cerrado

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