0553 313 94 23

Brezilya'da şiddet tırmanıyor! Asker sokağa indi

Brezilya'nın Ceara eyaletinin başkenti Fortaleza'da işyerlerini hedef alan saldırıların artması üzerine 300 asker özel olarak görevlendirildi.

06 Ocak 2019 Pazar 17:02
Brezilya'da şiddet tırmanıyor! Asker sokağa indi

Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde iş yerlerine yönelik şiddet olaylarındaki artış üzerine güvenlik önlemleri  artırıldı.

BBC'de yer alan habere göre, Ceara eyaletinin başkenti Fortaleza'da  şiddet olaylarındaki artışın önüne geçmek amacıyla kente 300 kadar asker  gönderildi.

Yetkililer, askerlerin hem Fortaleza'da hem de eyaletin diğer  kentlerinde iş yerleri, mağaza, banka ve otobüslere yönelik saldırıların  engellenmesi amacıyla görevlendirildiğini bildirdi.

Saldırıların daha çok cezaevlerindeki koşulların ağırlaştırılmasını  protesto amacıyla düzenlendiği ifade ediliyor.

Şimdiye kadar saldırılarla ilgili 50 kişinin gözaltına alındığı  belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 17:02
  1. Brezilya
  2. Ceara eyaleti
  3. Şiddet olayları
  4. asker sokağa indi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alman Adalet Bakanından iltica yasasının sertleştirilmesine itiraz
    1. Alman Adalet Bakanından iltica..
    2. AKOM'dan uyarı üstüne uyarı! Zaman..
    3. AK Parti'nin 17 ilçe adayı daha..
    4. Yusuf Gülsever kimdir?
    5. Tek parmağıyla yazdığı kitabını imzaladı
    6. Korkunç kaza! Kamyon ile otomobil..
    7. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    8. Abu Dabi Veliaht Prensi Pakistan'da
    9. Salim Demirezen kimdir?
    10. "İlk günkü aşkla, heyecanla yeni..
    11. İran-Irak sınırında çok şiddetli deprem!
    12. Andre Ayew: Ersun Yanal, Fenerbahçe'yi..
    13. Yavrusunu yangından kurtarırken..
    14. Hulusi Şevkan kimdir?
    15. Eşini karnından ve göğsünden..
    16. İran'da 5,9 büyüklüğünde deprem
    17. "Yüzyılın Anlaşması" ertelendi
    18. Avni Örki kimdir?
    19. Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu! 2..
    20. Yağışlar dört gündür etkili oluyor!..
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    AK Partili Hamza Dağ'dan 'seçim ittifakı' açıklaması: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Deniz Çakır hakkında suç duyurusu
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Görüntüler ilk kez paylaşıldı! 'Tümünü yeryüzünden siler'
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Yüzde 55 zammı duyan sokağa çıktı! Ülke ayakta
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!
    Biz "ölülerimizi" hayırla yad ederiz, müptezel 'Hergele'!

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Fotoğraflar az önce geldi... İstanbul'un 2 ilçesi karlar altında
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor
    Binlerce kişiye emeklilik yolu açılıyor