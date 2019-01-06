Brezilya'da şiddet tırmanıyor! Asker sokağa indi
Brezilya'nın Ceara eyaletinin başkenti Fortaleza'da işyerlerini hedef alan saldırıların artması üzerine 300 asker özel olarak görevlendirildi.06 Ocak 2019 Pazar 17:02
Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinde iş yerlerine yönelik şiddet olaylarındaki artış üzerine güvenlik önlemleri artırıldı.
BBC'de yer alan habere göre, Ceara eyaletinin başkenti Fortaleza'da şiddet olaylarındaki artışın önüne geçmek amacıyla kente 300 kadar asker gönderildi.
Yetkililer, askerlerin hem Fortaleza'da hem de eyaletin diğer kentlerinde iş yerleri, mağaza, banka ve otobüslere yönelik saldırıların engellenmesi amacıyla görevlendirildiğini bildirdi.
Saldırıların daha çok cezaevlerindeki koşulların ağırlaştırılmasını protesto amacıyla düzenlendiği ifade ediliyor.
Şimdiye kadar saldırılarla ilgili 50 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
YORUM YAZ