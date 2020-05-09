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Aktüel

Brezilya’da Maracana Stadyumu hastaneye dönüştürülüyor

Brezilya’da bulunan ünlü Maracan Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 23:53:59 -
Brezilya’da Maracana Stadyumu hastaneye dönüştürülüyor

Brezilya’da bulunan ünlü Maracan Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor.



Korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ederken, birçok ülke hastanelerin yetersiz kalması nedeni ile stadyum, konferans ve sergi salonlarını salgın hastanesine dönüştürdü. Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde bulunan dünyaca ünlü Maracana Stadyumu korona virüs salgını nedeni ile hastaneye dönüştürülüyor. Yetkililer, stadyumun zemine yerleştirilen yapılar ile bölmeler oluşturulacağını aktarırken, hastanenin 400 yatak kapasiteli olmasını planladıklarını açıkladı.


Öte yandan Rio De Janerio kentinde biri Olimpik Park’ta olmak üzere iki geçici salgın hastanesi daha açılacak.


Brezilya’da toplam korona virüs vaka sayısı 148 bin 670’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 100’e ulaştı.

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