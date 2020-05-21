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Aktüel

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 08:01:09 -
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 888 artarak 18 bin 859'a yükseldi.
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Satılık 155 m² tripleks ev

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