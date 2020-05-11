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Dünya

Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölümler devam ediyor

Brezilya'da, koronavirüs salgını nedeniyle son 24 saatte 496 kişi öldü.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 01:27:00 -
Brezilya'da koronavirüs kaynaklı ölümler devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 496 artışla 11 bin 123'e yükseldi.Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 6 bin 670 artarak 162 bin 699'a çıktı.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.

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