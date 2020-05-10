Brezilya'da koronavirüs felaketi artarak devam ediyor

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 yüzünden ölenlerin sayısı 730 artışla 10 bin 627'ye yükseldi.

Ülkede Kovid-19'un görüldüğü kişi sayısı da 10 bin 611 artarak 155 bin 939'a çıktı.Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm de Brezilya'da gerçekleşmişti.