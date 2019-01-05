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Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde deprem!

Brezilya'nın batısında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Söz konusu afetin Amazon bölgesinde gerçekleştiği bildiriliyor.

05 Ocak 2019 Cumartesi 23:54
Brezilya'da 6.8 büyüklüğünde deprem!

Brezilya'nın Acre eyaletinin 89 kilometre batısında gerçekleşen depremin 600 kilometrelik bir derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle sismologlar, zararın muhtemel olmadığı tespitinde bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmaları (USGS) şiddetin 6.8 büyüklüğünde olduğunu raporlarken, Peru’nun sismoloji ajansı büyüklüğü 7.2 olarak açıkladı.

Depremin derin bir seviyede gerçekleşmesi nedeniyle herhangi bir zarar beklenmiyor.

Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) bir açıklama geldi. AFAD, Twitter üzerinden "Brezilya'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 23:54
  1. brezilya
  2. deprem
  3. AFAD
  4. DÜNYA Haberleri

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